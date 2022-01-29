Протести в Казахстані: Токаєв виступив проти міжнародного розслідування

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не бачить необхідності в міжнародному розслідуванні загибелі людей під час масових акцій протесту.

«Що стосується міжнародного розслідування подій у Казахстані, я не вважаю за необхідне проводити таке розслідування, впораємося самі. У нас є чесні та об’єктивні люди, які стануть на чолі громадських комісій», – заявив Токаєв в інтерв’ю державному телеканалу країни «Хабар 24».

Січневі події почалися в Казахстані з протестів на заході країни, приводом для яких стало різке підвищення цін на газ. Мітинги охопили більшість регіонів, до економічних вимог додалися вимоги щодо реформ у жорстко контрольованій країні. Люди вимагали відходу з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, відставки його ставленика Касима-Жомарта Токаєва та призначення нових демократичних виборів.

У кількох містах протести обернулися заворушеннями та погромами, влада застосувала для придушення летальну зброю. За офіційними даними, загинули щонайменше 227 людей, ще 4,5 тисяч були поранені. Частину жертв влада ідентифікувала як «озброєних бандитів» та «терористів», на яких поклали відповідальність за заворушення. Точної кількості жертв серед мирного населення не назвали.

20 січня Європарламент ухвалив резолюцію щодо січневих подій у Казахстані, в якій засудив масові акти насильства, що спалахнули після мирних протестів, і закликав Нур-Султан утриматися від надто широкого застосування звинувачень у «тероризмі».