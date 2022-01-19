«На цьому епоха лідера нації закінчилася» – казахстанський політолог про відеозвернення Назарбаєва та події в країні

Шавкат Тургаєв

Казахстанці продовжують вимагати від нинішнього президента Касим-Жомарта Токаєва припинити репресії у країні. Тим часом він одного за іншим відправляє у відставку родичів колишнього президента Нурсултана Назарабаєва. Про місце перебування самого елбаси досі не було відомо. Лише вдень 18 січня Нурсултан Назарбаєв уперше після протестів з'явився у відеозверненні. Про останні події у Казахстані телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів політолог Казбек Бейсебаєв.

– Назарбаєв дав про себе знати. Як ви вважаєте, що це означає?

На мій погляд, цей виступ – це таке офіційне прощання

– Давайте не забуватимемо, що Нурсултан Абішович Назарбаєв є лідером нації, це офіційна назва. Думаю, коли така людина довго мовчить після таких кривавих подій, звичайно, це спричинює різні питання. Але, на мій погляд, цей виступ – це таке офіційне прощання: «Все, я вже остаточно пішов, підтримуйте Токаєва». І я думаю, що на цьому можна сказати, що ера чи епоха нашого лідера нації закінчилася.

– Ви сказали: «Він довго мовчав». А чому він так довго мовчав і дав знати про себе лише зараз?

Підґрунтя довгої мовчанки полягає в тому, що йшов якийсь торг чи пошук консенсусу

– Мені здається, що це довге мовчання, точніше, підґрунтя довгої мовчанки полягає в тому, що йшов якийсь торг чи пошук консенсусу. Ви знаєте, ми ж розуміємо, що тепер офіційно нам сказали, що такими змовниками виявилися голова Комітету національної безпеки і два його заступники. Карім Масімов, його представляли на посаду прем'єр-міністра, він завжди наголошував і завжди говорив, що він є помічником Назарбаєва. Потім ми бачили, що кілька днів тому з усіх ключових посад прибрали родичів Назарбаєва. Згадаймо ще раз, що сам Токаєв нещодавно казав, що у нас є люди, які завдяки елбаси збагатилися. Якщо казати простими словами, Токаєв дав сигнал, що треба ділитися. Я думаю, що мовчання було пов'язане з тим, що обговорювалося питання того, що обговорювалася сума цього «поділу», маються на увазі активи, що належать близьким Назарбаєвим. Тому йшов торг, і, мабуть, цей консенсус знайшли, і тому, напевно, відбувся цей виступ Назарбаєва.

– Назарбаєв сказав, що жодного протистояння в елітах країни немає. І ви щойно самі сказали про численні відставки його близьких родичів. Чи це не є протистояння еліт?

В нас вся влада належала Назарбаєву та його родичам. Тепер уся влада – в руках президента Токаєва

– Звісно, це і є протистояння. Давайте говоритимемо відверто, що в нас вся влада належала Назарбаєву та його родичам. Усі ці люди сиділи у владі, всім їм належали національні компанії. А те, що вони пішли з влади, говорить про завершення цього протистояння. Давайте не забуватимемо також, що протягом президентства Токаєва Назарбаєв постійно втручався у керівництво країною, він викликав членів уряду. Словом, було двовладдя, але це все закінчилося, тому протистояння було, і сьогодні така завершальна фінальна межа цього протистояння. Тепер уся влада – в руках президента Токаєва.

– Назарбаєв повторив слова Токаєва про те, що те, що сталося в Казахстані, – це атака терористів, і слідство з'ясує, хто за цим стоїть. А як ви думаєте, влада вже вирішила, кого зробить винним у загибелі сотень людей?

– Давайте скажемо так, у нашій країні все під контролем. Будь-яке інакодумство під контролем, будь-яка людина, яка хоче висловити свою думку чи свій протест, вона одразу буде затримана правоохоронними органами. Тому, коли говорять про якихось терористів, вони не могли б пройти повз, насамперед, Комітет національної безпеки. У будь-якому разі Комітет національної безпеки щонайменше знав про цих терористів. Тому, звісно, винуватців уже призначено. Я думаю, що колишнього помічника, колишнього голову Комітету національної безпеки якраз обрано таким, скажімо так, цапом-відбувайлом. Скажімо, ним пожертвували. Тепер у всьому буде винний Масімов, і все буде на нього звалено.

– Все-таки десятки тисяч людей по всьому Казахстану вийшли на акції протесту з гаслами «Шал, кет!» («Старий, йди!»), і за час відсутності Назарбаєва в полі зору багато хто зрадів, мовляв, старий дійсно пішов. А ось він з'явився. Як ви думаєте, все-таки Назарбаєв остаточно зійшов зі сцени чи все ж таки ні?

– Він пішов. Є багато різних факторів. І не лише те, що пішли його люди, котрі за ним керували національними компаніями. І те, що пішли люди із силових структур. Адже давайте прямо скажемо, що всі наші правоохоронні органи займалися захистом саме влади Назарбаєва, а не безпекою громадян, у чому ми переконалися під час цих подій в Алмати. Тому я думаю, що справді цей виступ – це таке прощання з народом: «Все, я пішов». Тим більше, він сказав: «Я – пенсіонер, все». Тепер він у нас – не лідер нації, а просто пенсіонер.