Назарбаєв: конфлікту у владі немає, я є пенсіонером

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який не зʼявлявся на публіці з початку масових протестів та заворушень у країні, 17 січня виступив із відеозверненням.

Він заявив, що жодного конфлікту чи протистояння в еліті країни немає, а чутки про такий конфлікт назвав безпідставними. Назарбаєв додав, що з 2019 року є пенсіонером і зараз «перебуває на заслуженому відпочинку» у столиці Казахстану.

Також Назарбаєв твердить, що метою заворушень було «руйнування цілісності країни та засад держави». Він закликав берегти незалежність Казахстану «як зіницю ока» та висловив співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок заворушень.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня у місті Жанаозені через підвищення цін на скраплений газ. Упродовж кількох днів мітинги стали масовими, а вимоги – політичними, розпочалися погроми, напади на адміністративні будівлі та мародерства. За останніми даними, загинули 225 людей.

7 січня президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що у місті діють «терористи», і у звʼязку із «зовнішньою агресією» попросив про військову допомогу країн-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). До Казахстану були відправлені військові пʼяти країн ОДКБ, основу контингенту склали російські військові.

11 січня Токаєв заявив, що контртерористична операція завершується, і сили ОДКБ поетапно почнуть виводити з території Казахстану з 13 січня. З 14 січня розпочалося виведення із країни іноземних військових.