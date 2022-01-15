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Протести в Казахстані: влада заявила про загибель щонайменше 225 людей

Серед жертв насильства є і мирні громадяни, заявив на брифінгу представник генеральної прокуратури Казахстану

Влада Казахстану визнала загибель щонайменше 225 людей під час недавніх акцій протесту в країні, повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

«У період НП у морги країни доставлено 225 загиблих. Частина з них – це озброєні бандити, які брали участь у терактах, нападали на будинки та співробітників сил правопорядку. Серед загиблих 19 поліцейських та військових. На жаль, жертвами актів тероризму стали і мирні громадяни», - сказав представник генеральної прокуратури Казахстану Серік Шалабаєв під час брифінгу у суботу.

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