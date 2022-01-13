У трьох областях Казахстану з 13 січня скасовують надзвичайний стан

У Казахстані у трьох областях – Павлодарській, Західноказахстанській і Північноказахстанській – скасовують надзвичайний стан. Відповідні укази напередодні підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.

Режим надзвичайного стану скасовується з 7:00 13 січня 2022 року. Влада запровадила його з 5 по 19 січня на всій території Казахстану після того, як протести з вимогою зниження цін на газ і проведення реформ переросли в заворушення.

Токаєв звернувся до голів держав ОДКБ із проханням посприяти у подоланні «терористичної загрози», після чого організація направила до країни кілька тисяч військових. 11 січня президент оголосив про завершення місії ОДКБ у Казахстані. Виведення військ має розпочатися 13 січня.

За даними влади Казахстану, під час січневих подій було пошкоджено 53 адміністративні будівлі у восьми регіонах країни. Найбільше постраждало місто Алмати, де, за офіційними даними, було пошкоджено чи зруйновано 166 об’єктів.

10 січня під час онлайн-саміту ОДКБ Токаєв назвав останні події в країні «спробою державного перевороту» за участю «терористів, зокрема іноземних». Які саме країни він має на увазі – не уточнив. За даними МВС Казахстану, після протестів і заворушень затримано 9,9 тисяч людей, відкрили сотні кримінальних справ.

Точна кількість загиблих у Казахстані, як і раніше, залишається невідомою. Влада підтвердила, що щонайменше 18 силовиків були вбиті, але все ще не назвала кількість жертв серед цивільного населення, пише казахська служба Радіо Свобода. 9 січня telegram-канал, пов’язаний з урядом, видав інформацію про загибель 164 людей під час січневих подій у країні. Пізніше того ж дня Міністерство охорони здоров’я заперечило ці відомості.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу Казахстану провести ефективне та неупереджене розслідування всіх повідомлень про порушення прав людини, включаючи «застосування смертельної сили з боку силовиків».

Касим-Жомарт Токаєв вранці 5 січня, у найгостріший період подій, оголосив про відставку уряду і змістив 81-річного колишнього багаторічного президента країни Нурсултана Назарбаєва з його довічної посади голови Ради національної безпеки.

Токаєв також звільнив голову Комітету нацбезпеки Каріма Масімова – давнього союзника Назарбаєва. До того ж, Масімов був заарештований за звинуваченням у держзраді. Під варту взяли ще кількох високопосадовців служб безпеки.