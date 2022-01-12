У Казахстані затвердили новий склад уряду, у ньому немає нових облич

У Казахстані затвердили склад нового уряду на чолі з колишнім першим заступником прем’єр-міністра Аліханом Смаїловим. Як повідомляє казахська служба Радіо Свобода, більшість членів колишнього кабінету зберегли свої посади або отримали підвищення.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідні укази 11 січня.

Колишній заступник прем’єр-міністра Роман Скляр отримав посаду першого заступника голови уряду. Віцепрем’єр Єрали Тугжанов залишився на колишній посаді. Міністр торгівлі й інтеграції Бахит Султанов зберіг портфель і натомість отримав призначення на посаду заступника прем’єр-міністра.

Міністром енергетики став Болат Акчулаков, який раніше був керуючим директором з управління активами фонду «Самрук-Казина». У 2017-2019 роках Акчулаков працював віцеміністром енергетики.

Колишній перший заступник голови адміністрації президента Даурен Абаєв став головою Міністерства культури і спорту. Міністерство інформації та суспільного розвитку Казахстану очолив Аскар Умаров, який працював заступником міністра. Міністром юстиції став колишній голова судової колегії з адміністративних справ Верховного суду Канат Мусін. Міністерство охорони здоров’я очолила колишня заступниця міністра Ажар Гініят. Міністром національної економіки став Алібек Куантиров, який до цього працював заступником міністра. Міністром індустрії та інфраструктурного розвитку став колишній перший заступник міністра Каїрбек Ускенбаєв.

Свої портфелі в новому складі уряду зберегли заступник прем’єр-міністра — міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді, міністр фінансів Єрулан Жамаубаєв, міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Багдат Мусін, міністр екології, геології та природних ресурсів Серіккалі Брекешев, міністр освіти і науки Асхат Аймагамбетов, міністр праці та соціального захисту населення Серік Шапкенов, міністр сільського господарства Єрбол Карашукеєв. Крім того, посади за собою зберегли міністр оборони Мурат Бектанов, міністр внутрішніх справ Єрлан Тургумбаєв та голова МНС Юрій Ільїн.

5 січня президент Токаєв відправив уряд Аскара Маміна у відставку на тлі протестів у країні. Відставка уряду була однією з вимог учасників протестів, які розпочалися у місті Жанаозені 2 січня і пізніше поширилися на інші регіони.

11 січня президент Казахстану висунув кандидатуру нового прем’єр-міністра – Аліхана Смаїлова.