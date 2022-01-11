Путин добивается своего – эксперт о вводе войск ОДКБ в Казахстан

Выведение войск ОДКБ из Казахстана должно начаться 13 января и продлится десять дней, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаєв. Зачем президент Казахстана Токаев попросил Россию о, фактически, интервенции в его страну? Станет ли Казахстан второй Беларусью – главным союзником и орудием в руках Кремля? И как такое усиление России повлияет на перспективы вторжения России в Украину? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили редактор казахской службы Радио Свобода Дархан Умирбеков, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий и эксперт-международник Алексей Кафтан.

2 января началось для Казахстана массовыми протестами. Жители среднеазиатской республики вышли на улицы против решения правительства вдвое повысить цены на газ для населения. Вскоре протесты охватили всю страну, а требования протестующих приобрели политический характер. 5 января, ссылаясь на беспорядки и мародёрство в Алматы, Нур-Султане и других городах, президент Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в стране и обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести «миротворческий контингент» для охраны государственных объектов. Главным игроком в ОДКБ является Россия, которая таким образом фактически получила возможность осуществить интервенцию на территорию бывшей советской республики.

– Как работается журналистам в Казахстане?

Объявляется митинг, мы туда едем, а там уже забирают

Дархан Умирбеков: Администрация президента очень сильно оцеплена, наш офис расположен рядом. Огромное препятствие – это в первые дни обстановка на улицах. Объявляется митинг, мы туда едем, а там уже забирают, это я говорю о Нур-Султане. Меня самого задержали на несколько часов, потом отпустили. Коллеги из Алма-Аты говорили, что во время столкновений были нападки как со стороны солдат, так и со стороны протестующих. Очень агрессивно относились к журналистам. Часто приходилось уходить с места событий нашим коллегам. Потом начались блокировки интернета: мы несколько дней жили в информационном вакууме, получая информацию только из гостелевидения. 7, 8-го января на пару часов давали интернет, сейчас – по часам, и работает он плохо: мы снимаем, файлы тяжелые, скорости не хватает. В Нур-Султане нас не запустили в собственный же офис, мы остались на улице: нет лайва, нет интернета и нет офиса. Вот в такой ситуации и работали.

– Как вы объясняете погромы и мародерство?

За рубежом ли источник погрома?

Дархан Умирбеков: Есть множество объяснений. Есть маргинализированная группа без работы и образования, ей нечего терять, и эта группа больше всего недовольна властью. И протестные настроения накапливались в Казахстане в течение многих лет, у людей ощущение, что правительство не справляется. До последнего дня в Западном Казахстане все было «цывильным», не было мародерства. Мы видим, что задержали главу КНБ, он очень важная фигура в Казахстане, был соратником первого президента. Мы узнали, что полковник КНБ (Комитет нацбезопасности – ред.) совершил суицид, глава полиции Жамбылской области совершил суицид, еще один сотрудник полиции скончался от инфаркта. Очень много вопросов к КНБ. Официальная власть единогласно говорит, что кто-то что-то организовал, но кто – непонятно. За рубежом ли источник погрома? Эксперты говорят, что то маловероятно. Но на совещании в ОДКБ мы услышали риторику, что все это – внешние силы. Риторику, которую мы обычно слышим со стороны Кремля.

У многих людей сейчас шоковый эффект

У многих людей сейчас шоковый эффект, даже люди, которые выступали против власти, на короткое время предпочитают стабильность и в некотором смысле поддерживают мероприятия против прошлого режима, включая аресты.

– Что казахстанцы говорят о российском военном присутствии? Рассматривают это как интервенцию, как вторжение?

Дархан Умирбеков: Когда Токаев предложил такой вариант, конечно, все были против. После этого первый заместитель руководителя администрации президента каждый день говорит, что это миротворческая операция, что они на время. Вот и Путин сказал. Они сказали, что будут только охранять гособъекты, а вооруженными людьми будут заниматься внутренние силы. Многие все еще против, но вроде бы резкая критика немного убавилась.

– Речь идет о двух тысячах военных. Понятно, большинство из них военнослужащие России, но все равно – это капля в море, это очень малое количество для 19-миллионной республики. Вы это рассматриваете, как некую военную интервенцию, как некий фактор геополитический?

Игорь Козий: Явно, что повода введения сил ОДКБ с юридической, международной точки зрения – нету. Потому что даже то, что сделано, противоречит самому договору о создании ОДКБ.

В то же время, есть ссылка на 51 статью ООН, где четко есть определение «агрессии». Вы там тех моментов, которые прозвучали из уст президента РФ, который просто-напросто показал, что он может обманывать международное сообщество, не найдете. Или возьмем другие заявления, которые прозвучали. Вы четко найдете, что нет там в определении «агрессия» тех действий, которые происходят реально в Казахстане. А это говорит о том, что это действительно интервенция. Интервенция со стороны России и тех стран ОДКБ, в том числе и Беларуси, Армении, которые просто присоединились к этому вопросу.

Если сейчас президенту Казахстана навяжут то, что произошло в Беларуси, то это белорусский сценарий

По сути дела, если сейчас этому президенту Казахстана навяжут то, что произошло в Беларуси, то это белорусский сценарий. То есть, фактически Путин добивается своего. Он добивается того, чтобы Казахстан вошел в зону влияния России. И уже независимая политика независимого Казахстана будет маловероятной.

– От Украины угроза отступит в ближайшее время, если Москва пытается сейчас как-то вырулить в Казахстане?

Игорь Козий: Сказать сегодня однозначно будет неправильно. Что Украина должна делать – мы должны в первую очередь вооружится, сделать все максимально от нас зависящее, чтобы Вооруженные силы себя чувствовали комфортно, уверенно, подготовлено и были вооружены. Тут, к сожалению, очень много домашних заданий которые мы должны выполнить.

– Беларусь, многие говорят о том, что есть, что-то вроде мягкого аншлюса со стороны РФ. После протестов в Беларуси, кредитов, которые Владимир Путин начал давать Александру Лукашенко, вот этих союзных программ реанимированных. Теперь в Казахстан РФ вводит ограниченный военный контингент. Получается у Путина все по плану идет, восстанавливает он свое влияние на постсоветском пространстве?

Алексей Кафтан: Да, он восстанавливает свое влияние на постсоветском пространстве, но говорить, что у него все идет по плану я бы, наверное, не спешил. Хотя нельзя не признать, что Москве очень хорошо удаются быстрые игры. И она успешно на ходу перегруппировывается. По моему мнению, то что происходило в Казахстане было как раз примером такой перегруппировки.

– Как вы себе объясняете, почему Токаев дрогнул и позвал ОДКБ? Он разве не понимал, что ему придется делиться властью с Владимиром Путиным?

Алексей Кафтан: Насколько вообще можно говорить о том, что придется делить власть с Владимиром Путиным, а не идти ему на уступки? Так или иначе, он заканчивает эру фактического дуумвирата, при том, что с русскими можно будет договориться на других площадках. Это другой уровень договоренностей в принципе. И поэтому, с его точки зрения, игра вполне могла стоить свеч. Тем более, что не стоит забывать о таком нюансе как формулировки, в которых он звал войска ОДКБ, и к чему это в конечном счете привело. То есть формулировка-то была «борьба с терроризмом». А если мы говорим именно о такой формулировке, тогда контингент ОДКБ будет подчинятся казахстанскому руководству.

Россия воспользовалась моментом и переиграла Токаева

Формулировка, с которой войска ОДКБ вводятся в Казахстан, иная. Это миротворческая операция, что подразумевает отсутствие с казахстанской стороны контроля. То есть это определенная автономия миссии, и это та ситуация, в которой Россия воспользовалась моментом и переиграла Токаева. Вы понимаете, тут вопрос подчинения: либо войска союзные подчиняются казахстанскому руководству, либо они действуют автономно. Это первый момент. Второй момент: мы видим, что войска ОДКБ охраняют генштаб, МИД, МВД, КНБ и другие критические объекты инфраструктуры. То есть в этих раскладах речь идет именно о том, что миссия имеет несколько отдельный статус, нежели планировалось нынешним казахским руководством.

Над текстом працювала Тетяна Забаштанська

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