Казахстан: Токаєв доручив зупинити роботу компанії з утилізації відходів, яку пов’язують із дочкою Назарбаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на засіданні нижньої палати парламенту доручив зупинити роботу компанії «Оператор РОП», яку вважають афілійованою з Алією Назарбаєвою, молодшою дочкою колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, пише казахська служба Радіо Свобода.

За його словами, діяльність цієї компанії викликає «безліч питань» у підприємців і суспільства. «Дійшло до того, що було організовано певний громадський рух проти цієї приватної компанії. Я доручаю уряду вжити заходів щодо припинення адміністрування утилізаційного збору та розпорядження утилізаційним збором «Оператором РОП». Цим має займатися державна організація», – заявив Токаєв.

Компанія «Оператор РОП» з’явилася в 2015 році. Вона займається організацією збору, транспортуванням, переробкою й утилізацією відходів. Як мовиться у повідомленні на сайті, організацію у серпні 2021 року постановою уряду зробили відповідальною за реалізацію принципу розширених зобов’язань виробників (імпортерів) у Казахстані.

Розмір утилізаційного збору, що стягується приватною компанією, становить від однієї до дев’яти тисяч доларів. За даними на початок 2020 року, за три роки на рахунки «Оператора РОП» надійшло 220 мільярдів тенге (понад 504 мільйони доларів).

Найбільша стаття витрат – «стимулювання автопрому», на яке було направлено 75 мільярдів тенге (близько 172 мільйонів доларів). Як вказує казахська служба Радіо Свобода, багато автовласників чинили опір введеному збору, а в 2021 році було ініційовано рух проти нього.

Алія Назарбаєва – молодша із трьох дочок Нурсултана Назарбаєва. Видання The Telegraph 8 січня опублікувало статтю, де стверджується, що вона вивела з країни понад 300 мільйонів доларів. На ці кошти дочка Назарбаєва, за даними видання, купила особняк у Лондоні, будинок у Дубаї, приватний літак й акції швейцарського приватного банку CBH Bank.

Токаєв під час засідання також згадав Нурсултана Назарбаєва. За його словами, завдяки єлбаси (тобто лідеру нації, як називають Назарбаєва) в країні «з’явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок людей, багатих навіть за міжнародними мірками». Він заявив, що гірничорудному та нафтогазовому сектору слід ділитися з державою частиною прибутку. Ці галузі перебувають у руках близьких родичів і наближених до колишнього президента, вказує казахська служба Радіо Свобода.