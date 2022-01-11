Казахстан: Токаєв оголосив про виведення військ ОДКБ і запропонував нового прем’єра

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення місії Організації Договору про колективну безпеку, відповідно до якої в країну направили військових п’яти держав ОДКБ у зв’язку з масовими протестами, що переросли у заворушення в низці міст.

Виведення сил розпочнеться 13 січня і займе не більше ніж 10 днів, заявив Токаєв, виступаючи 11 січня у парламенті.

Президент Казахстану 11 січня також повідомив депутатам, що висунув кандидатуру нового прем’єр-міністра – Аліхана Смаїлова.

49-річний Смаїлов обіймав посаду першого віцепрем’єр-міністра в попередньому кабінеті, який Токаєв відправив у відставку минулого тижня, коли країну охопили безпрецедентні протести, які переросли в насильство, що призвело до загибелі щонайменше 163 людей.

Військовий контингент ОДКБ прибув до Казахстану минулого тижня після того, як керівництво центральноазійської країни звернулося до блоку, де вирішальний голос має Росія, з проханням про військову допомогу.

Росія направила до Казахстану підрозділи і частини Повітряно-десантних військ. Напередодні командувач контингентом ОДКБ генерал-полковник Андрій Сердюков заявив, що війська залишаться в Казахстані «до повної стабілізації ситуації в країні».

Токаєв, який назвав події в Казахстані «спробою перевороту» і поклав відповідальність за насильство на «терористичні групи», зокрема, іноземні, зумів використати кризу для консолідації влади в багатій на нафту і газ державі Центральної Азії. Про які конкретно країни йдеться, він не сказав.

Токаєв також звільнив колишнього президента Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради національної безпеки, посади, на якій багаторічний лідер продовжував мати значний вплив.

Крім того, Токаєв звільнив голову Комітету національної безпеки країни (КНБ), давнього соратника Назарбаєва Каріма Масімова, потім його заарештували за звинуваченням у державній зраді. Також було затримано кількох інших силовиків.

У Казахстані, за даними МВС країни на ранок 11 січня, за весь час протестів та заворушень затримали майже 10 тисяч людей.

В ОДКБ входять Росія, Казахстан, Киргизстан, Вірменія, Білорусь і Таджикистан. Із проханням про розміщення контингенту Токаєв звернувся увечері 5 січня після того, як урядові сили фактично втратили контроль над найбільшим містом Казахстану Алмати. У місті почалися грабежі і мародерство за участю озброєних людей.

Цьому передували масові протести, які розпочалися 2 січня у місті Жанаозені на заході Казахстану після дворазового підвищення ціни на скраплений газ. За кілька днів протести стали політичними, нові вимоги їхніх учасників – відхід від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, відставка президента країни Касим-Жомарта Токаєва і політичні реформи, що включають проведення нових демократичних виборів. У кількох містах протестувальники захопили адміністративні будинки.

Влада запровадила на території країни режим надзвичайного стану. Уряд пішов у відставку.

7 січня до Казахстану направили військових п’яти країн ОДКБ, основу контингенту складають російські солдати.

Поки що влада не надала надійних доказів на підтримку тверджень про те, що за безпрецедентними протестами в авторитарній країні стояли «терористи», у тому числі «іноземні бойовики», і не надала деталей щодо ймовірної спроби державного перевороту.