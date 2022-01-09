Президент Казахстану видалив допис про «20 тисяч терористів» в Алмати

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв видалив повідомлення у твіттері про «20 тисяч терористів», які нібито напали на Алмати, повідомляє казахська служба Радіо Свобода, Радіо Азаттик.

Токаєв 7 січня написав кілька повідомлень у твіттері, в яких висловився про масові протести в країні. Він заявив про «бандитів», деякі з яких нібито говорили «не казахською».

«На Алмати було скоєно щонайменше шість хвиль терористичних атак, а загальна кількість атакуючих – 20 тисяч. Вони били та вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, займалися мародерством у приватних будинках та магазинах, убили кількох громадян, ґвалтували молодих жінок. Моя думка така: жодних розмов із терористами, ми повинні їх вбивати», – написав Токаєв.

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Втім, увечері 8 січня цей запис вже був недоступний.

У невидаленій частині заяви президента Казахстану йдеться, що «протести призвели до подальшої ескалації насильства по всій країні, спровокувавши заворушення та напади на урядові будівлі, адміністративні установи та військові бази, захоплення аеропорту Алмати, місцевих та іноземних літаків».

«Аналіз ситуації показав, що Казахстан стикається зі збройним актом агресії, добре підготовленим та скоординованим злочинцями та терористичними групами, які пройшли підготовку за межами країни. Я наказав розпочати контртерористичну операцію для усунення загрози національній безпеці та захисту життя та майна громадян Казахстану», – написав заявив Токаєв.

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Напередодні у своєму зверненні він дозволив силовикам стріляти на ураження без попередження.

За даними на ранок 9 січня, по всьому Казахстану затримано та доставлено до органів поліції 5 135 людей. При цьому МВС повідомляє, що близько 300 озброєних людей намагалися залишити країну. Відомство також заявило, що серед затриманих є «громадяни сусідньої держави».

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.