Тисячі протестувальників удень 5 січня прорвали кордони поліції на площі Республіки в Алмати. Демонстранти озброїлися гумовими кийками, щитами та розпочали штурм будівлі мерії міста. Невдовзі вони її захопили. Влада вже заявила про зниження ціни на газ. Однак протести не вщухають. Тепер мітингувальники вимагають припинення переслідування протестувальників​, зміни виборчого законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців, обмеження президентських повноважень та розширення повноважень парламенту, повернення до Конституції 1993 року, а також відходу від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який зберігає свій вплив (Відео: Reuters, AP, AFP, Казахська служба Радіо Свобода).