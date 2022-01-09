Казахстан: число затриманих перевищило 5 тисяч, медіа повідомляють про вбитих цивільних

По всьому Казахстану станом на ранок 9 січня затримані та доставлені до органів поліції 5 135 осіб, повідомляє казахська служба Радіо Свобода, Радіо Азаттик, із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, 133 особи поміщені до ізоляторів тимчасового тримання за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів. 516 людей зазнали адміністративного арешту. Щодо інших тривають перевірки та оперативні заходи.

В Алматинській області триває спецоперація. Комендант області Серік Кудебаєв закликав мешканців зберігати спокій і нагадав, що «у разі непокори законним вимогам, представники правоохоронних органів вживатимуть рішучих заходів аж до застосування зброї».

Тим часом увечері в Алмати спостерігалися «спалахи запеклого опору», заявив заступник акіма міста Єржан Бабакумаров в ефірі державного телеканалу «Хабар-24».

«Бойовики чинять збройний опір досі. Стабілізація є, але є спалахи запеклого опору», – сказав чиновник.

Також за інформацією МВС, «до Алмати 5 січня одночасно прибули 20 тисяч людей».

У ході заворушень щодо Казахстану було знищено 350 поліцейських автомобілів.

У МВС заявили, що «для підриву авторитету органів влади злочинці перевдягалися у форму співробітників поліції та військовослужбовців та чинили протиправні дії».

Тим часом медіа повідомляють про загиблих цивільних, в тому числі дітей. Зокрема, кілька інформаційних агенцій із посиланням на уповноважену з прав дитини Аружан Саїн повідомили про смерть 11-річної дитини, яку застрелили 5 січня на вулиці Алмати під час прогулянки з батьками.

Саїн заявила також, що у лікарні в Алмати з тяжкими пораненнями перебуває 15-річний підліток. Був поранений і госпіталізований та його батько. Обидва, за словами Саїн, їхали машиною, коли їхній автомобіль розстріляли.

Також 8 січня газета Jerusalem Post із посиланням на МЗС Ізраїлю повідомила, що під час заворушень в Алмати загинув 22-річний ізраїльтянин Леван Когіашвілі. Ізраїльський уряд нині організує доставку його тіла на батьківщину.

Сайт Orda.kz у своєму телеграм-каналі опублікував історії, зібрані журналістами у морзі Алмати. Люди, які були там, розповідали про загибель від куль своїх близьких, у тому числі чотирирічної дівчинки.

Офіційно ці повідомлення не отримали досі ні спростування, ні підтвердження.

Дані про загиблих та поранених міністерство внутрішніх справ востаннє оновлювало 7 січня. Тоді повідомлялося про загибель 18 силовиків та 26 цивільних осіб (стосовно цих людей застосовувався термін «ліквідація»). 748 людей отримали поранення.

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Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Протести обернулися сутичками між демонстрантами та силовиками в більшості регіонів.

В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.