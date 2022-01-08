Влада Казахстану обмежує інтернет, в Алмати інтернет вимкнено повністю ‒ журналіст

Казахстанська влада й надалі обмежує доступ населення країни до інтернету, а в найбільшому місті країни ‒ Алмати ‒ інтернет цілком заблоковано, повідомляє казахстанський журналіст.

«Ми все ще маємо проблеми з інтернетом ‒ його вмикають раз на день на кілька годин. В інших регіонах країни інтернет доступний навіть протягом ще коротших проміжків часу. Наприклад, у Павлодарському регіоні інтернет вмикають лише на годину, а в Алмати вказалі немає доступу до інтернету, хоча й ми чуємо новини, що різні малі провайдери дають інтернет, але він дуже повільний», ‒ сказав телефоном зі столиці Нур-Султана Даурен Хаіргелдін, журналіст телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участю «Голосу Америки».

За словами журналіста, ситуація в Казахстані «є порівняно спокійною». На вулицях, за його словами, розташовані поліцейські та військовослужбовці.

«Ми можете бачити їх на вулицях. Зазвичай, силовики несуть варту в дворах в своїх автівках і спостерігають за тим, що відбувається», ‒ каже журналіст.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Протести обернулися сутичками між демонстрантами та силовиками в більшості регіонів. В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.