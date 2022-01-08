Через брак пального та блок-пости важко підвозити продукти харчування ‒ керівник ринку в Казахстані

Через брак пального для автівок та розставлені блок-пости силовиків, оптовим торговцям важко підвозити продукти харчування для продажу на базарах в Казахстані.

Про це агенції новин Reuters заявив один з керівників великого продуктового базару в Алмати, найбільшому місті Казахстану.

«Річ у тім, що ми маємо проблему з постачанням. Люди скаржаться, що в них закінчується пальне. Ось в чому проблема. Продукти харчування є десь на складах, але вони не можуть привезти їх сюди, бо ‒ як вони кажуть ‒ розставлені блок-пости та відчувається нестача пального», ‒ сказав Жумадін Патов, заступник директора відкритого продуктового ринку «Алтин Орда» (Золота Орда) в Алмати.

Він також додав, що ціни на продукти харчування ростуть на тлі заворушень в Казахстані та їхнього придушення.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Протести обернулися сутичками між демонстрантами та силовиками в більшості регіонів. В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.