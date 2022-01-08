США мають запитання щодо запиту Казахстану про введення військ ОДКБ – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Сполучених Штатів є запитання щодо запиту Казахстану про допомогу від очолюваної Росією безпекової організації для придушення протестів. 7 січня очільник американської дипломатії сказав, що казахстанська влада «безперечно має спроможність належним чином впоратися з протестами» таким чином, щоб поважати права протестувальників, підтримуючи закон і порядок.

«Тож незрозуміло, чому вони відчувають потребу в будь-якій сторонній допомозі», – сказав Блінкен під час пресконференції.

Раніше цього тижня Казахстан звернувся по допомогу до членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до складу якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія. Це сталося на тлі загальнонаціональних протестів, спричинених підвищенням вартості енергоносіїв.

Росія надіслала кілька тисяч військових до Казахстану під егідою ОДКБ. Коментар Блінкена був оприлюднений після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із суворим попередженням на адресу протестувальників і надав співробітникам сил безпеки право відкривати вогонь на ураження.