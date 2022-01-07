Лукашенко у Різдво заявив про необхідність «повернути Україну в лоно справжньої віри»

Олександр Лукашенко виступив у храмі в Мінську на честь Різдва за східним обрядом, передає білоруська служба Радіо Свобода.

За словами лідера білоруського режиму, у прийдешньому році такі держави, як Білорусь, «не зможуть вижити наодинці».

«Світ зміниться в плані об’єднання націй і держав в альянси. Таким державам, як ми, буде не просто важко вижити поодинці – це буде неможливо. Тому я пішов на жорсткіший курс, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були в тісному контакті з нашими найближчими друзями і братами. Хто це? Це Росія. Це Казахстан. Це Україна. Все одно, що там відбувається сьогодні. Там люди знедолений до крайнощів. Це не може тривати довго», – заявив Лукашенко, повідомляє державне інформаційне агентство «БелТА».

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Він також згадав про створення Православної церкви України:

«Нам потрібно зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої істинної віри. А там відбувся навіть за релігійними ознаками такий розкол, який подолати буде дуже важко. Це те, що нам хотіли запропонувати в 2020 році – автокефалію, розкол нашої церкви і так далі, і тому подібне. Ви це все знаєте. Ми цього уникнули. І я не хочу, щоб це сталося з нашими сусідами».

ПЦУ та Міністерство закордонних справ України наразі не коментували ці заяви.

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Православна церква України була створена з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви.

На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.