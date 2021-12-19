Глава ПЦУ: «Ми практично на 100% виграємо всі судові позови Московського патріархату»

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що перехід парафій від Московського патріархату до ПЦУ сповільнився через «юридичну боротьбу» в судах.

«Це погіршило в останній час переходи. Бо відбувається певний тиск, юридична зараз боротьба в судах. Хоча ми практично на 100% виграємо всі судові позови з боку Московського патріархату. Вони намагаються оскаржити. Але якщо громада вирішила, то будь-який суд ніколи не зможе заборонити чи скасувати рішення цієї громади. Якщо вона хоче бути в українській церкві, вона має це право, згідно з Конституцією, українськими законами», – сказав Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

Глава ПЦУ також відповів на запитання вірянина, який запитав: до якої церкви ходити, якщо в його місті дві церкви Московського патріархату і одна греко-католицька.

«Це є проблемою загалом східної України, є багато тих, які хочуть відвідувати храм ПЦУ, але, на жаль, їх немає в тій місцевості. І вони змушені відвідувати храми РПЦ. Це з часом буде змінено. Бо громада змінює. Потрібно гуртуватися. Потрібно робити все залежне від громади для того, щоб рухатися в напрямку переходу», – зазначив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

А щодо механізму переходу він сказав: «Кожна громада визначається самостійно, ухвалює рішення, збирається на загальні збори. І якщо є дві третини голосів за, то рішення вважається чинним. Тоді готуються відповідні документи до обласної адміністрації, в якій відбувається перереєстрація. Є відповідні брошури, є відповідні рекомендації в інтернеті, яким чином це юридично правильно можна втілити в життя».

Православна церква України була створена з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви. На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.