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Новини | Суспільство

Визнати Українську автокефалію Грузинській церкві заважає Росія — Епіфаній

Третього червня 2021 року в Тбілісі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль особисто попросив патріарха Грузинської православної церкви Ілію Другого визнати автокефалію Православної церкви України. Наразі прохання залишилось без відповіді

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній переконаний, що Грузинська церква не визнає ПЦУ через шантаж з боку Росії. Про це він заявив в «Суботньому інтерв'ю» Радіо Свобода.

За словами глави ПЦУ, «там є вплив, як ми розуміємо і знаємо, Російської Федерації, є шантаж Грузинської церкви – якщо вони визнають українську автокефалію, то вони остаточно заберуть від них Абхазію, тобто частину окупованої території зараз. І тому йде таке вагання».

Він зазначив, що «з грузинами українці мають дружні, хороші стосунки». Проте глава ПЦУ висловив впевненість, що до процесу визнання української автокефалії згодом приєднаються не лише Грузинська, а й інші церкви.

«Неодмінно прийде той час. Минуло тільки три роки. Це дуже короткі строки, як ми знаємо з історії церкви. Ми говоримо про тисячолітню історію, про древнє коріння. І впродовж цих трьох років зроблено і так дуже багато. І неодмінно в майбутньому до цього процесу доєднаються й інші церкви. Тому що правда завжди перемагає», — зазначив Епіфаній.

Процес визнання новостворених канонічно церков іншими церквами, як правило, триває роками чи й десятиліттями.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ. На сьогодні її визнали чотири православні церкви: Вселенський та Олександрійський патріархати, Елладська й Кіпрська церкви.

В окупованій Росією Абхазії на даний момент формально діє Грузинська православна церква, вважаючи цей сепаратистський регіон своєю канонічною територією.

Проте невизнана Абхазька православна церква, за підтримки Московського патріархату, активно намагається отримати автокефалію.

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