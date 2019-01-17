Україна сподівається на визнання автокефалії з боку Грузії

В Україні очікують, що Грузинська православна церква буде однією з перших, що визнає автокефалію нової церкви і що український народ таки почує привітання з автокефалією від грузинського уряду. Наразі тиша з боку офіційного Тбілісі та Грузинського патріархату не можуть приховати сумніви та питання, які існують в Україні, і ця тиша також наражається на критику багатьох в Грузії. Але дехто в Україні хотів би більш чіткої реакції з боку Грузії.

Депутат українського парламенту Віктор Єленський звертає увагу на російський шантаж та мовчання з боку Грузії. Він сподівається, що православні церкви світу визнають автокефалію Української церкви і що Грузинська церква також не забариться з визнанням зі свого боку.

«Наразі ми ще не знаємо позицію Грузинської православної церкви (ГПЦ). Але ми дуже сподіваємось, що Грузинська православна церква визнає автокефалію Української православної церкви», – каже Віктор Єленський.

Ми ще не знаємо позицію Грузинської церкви, але ми дуже сподіваємось, що вона визнає автокефалію Української церкви

Як зауважує парламентар, російська влада та РПЦ роблять все можливе для зупинки процесу визнання української автокефалії і вдаються до різних засобів для досягнення своєї мети.

Зокрема, каже він, вони намагаються шантажувати інші помісні православні церкви, прагнуть підкупити чільних ієрархів в керівництві помісних церков, російські хакери вдаються до кібернетичних нападів проти інших церков чи ієрархів, від яких залежить визнання української церкви.

Від моменту підписання томосу та публікації його тексту минуло небагато часу і важко знайти в Україні чільних посадовців, хто б не привітав український народ з автокефалією та не зрадів би їй.

Займе певний час

Але процес визнання автокефалії нової церкви займе якийсь час.

Перед тим, як з’явиться рішення про привітання українців, грузинська влада очікує на рішення Священного синоду ГПЦ і оприлюднення його офіційної позиції.

Однак, декому в керівництві Грузинської православної церкви не подобається ця пауза з мовчанням. Митрополит Потійський та Хобський, член Священного Синоду ГПЦ архієпископ Грігол у своїй недільній проповіді назвав затримку такою, що «завдає шкоди».

Наш патріархат стримує себе у зв’язку з певними наслідками, я не можу ускладнювати ситуацію

Натомість новообрана президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що «не може ускладнювати ситуацію», привітавши українців зі створенням помісної Православної церкви України.

«Це було б просто особисто привітати українців із незалежністю їхньої церкви, згадуючи наше власне минуле, але як президент я маю взяти велику відповідальність. Наш патріархат стримує себе у зв’язку з певними наслідками, я не можу ускладнювати ситуацію», – написала у Twitter Зурабішвілі, яка перемогла на виборах президента у листопаді 2018 року.

Наразі Грузинська православна церква не висловила свою позицію стосовно отримання канонічної автокефалії Православною церквою України. Місцеблюститель патріаршого престолу ГПЦ, митрополит Сенакський і Чхороцкуйський Шіо (Муджирі) заявив, що члени синоду Грузинської церкви спочатку мають ознайомитися із томосом про автокефалію ПЦУ.

Сподівання на Грузію

В Україні ж натомість сподіваються, що Грузія не буде вичікувати довго з визнанням автокефалії.

Ми вважаємо, що Грузія буде однією з перших, хто визнає автокефалію Української церкви

«Ми чекали томос з 1917 року і це (затримка з визнанням) не становить для нас великої проблеми, навіть якщо цей процес займе місяці або навіть роки», – каже Людмила Філіпович, керівник відділу філософії та історії релігії Інституту філософії Академії наук України.

Але вона сподівається, що Грузинська православна церква буде однією з перших, хто визнає Українську автокефальну церкву.

«Ми вже знаємо, які (помісні) церкви визнають автокефалію Української церкви і що вони не думатимуть роками, я сподіваюсь. Ми вважаємо, що Грузія буде однією з перших, хто визнає автокефалію Української церкви», – каже Філіпович.

Я хотів би побажати нашим друзям в Тбілісі розуміння ситуації

Дисидент за часів СРСР Мирослав Маринович, як виглядає, довіряє рішенню Синоду Грузинської церкви від 27 грудня, в якому йшлося, що питання визнання автокефалії церкви України буде вирішене після отримання томосу.

«Я хотів би побажати нашим друзям в Тбілісі розуміння ситуації… Всі, хто пройшов крізь Радянський Союз, знають наскільки важливим є це рішення (про автокефалію). Тому, бажано, щоб реакція була швидшою… Я сподіваюсь, що Синод (ГПЦ) підтримає автокефалію Української церкви», – каже Маринович.

Оригінал публікації – на сайті Грузинської редакції Радіо Свобода

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