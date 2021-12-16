«Москва прагнула й прагне бути першою в світовому православ’ї» – Епіфаній

Голова Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував можливу зустріч голови Російської православної церкви Кирила (Гундяєва) та Папи Римського Франциска.

Митрополит Київський і всієї України висловив переконання, що рішення щодо такої зустрічі з боку Росії ухвалюватиме не російський патріарх, а президент Росії Володимир Путін.

«Звісно, що на території Росії ніхто інший не приймає рішення, окрім Путіна, і це не прерогатива патріарха Кирила визначати, приїде Папа чи ні. Якщо не буде бажання Путіна, цей візит, звичайно, не відбудеться. Але ми вже бачили попередню зустріч на Кубі між Папою і Патріархом Кирилом. І чим це завершилося загалом? Зустріч відбулася, але наслідків як таких до цього часу ми не бачимо», – сказав він.

Він також погодився із висловлюванням Вселенського патріарха Варфоломія, який назвав «мрією російських братів керувати світовим православ’ям».

«Це пов’язані між собою речі. Москва прагнула й прагне бути першою в світовому православ’ї. Але історично, як неодноразово заявляв Вселенський патріарх, це право належить Константинополю. Це було визначено ще на вселенських соборах і марними є намагання російської церкви змінити те, що формувалося протягом півтори тисячі років», – зазначив Епіфаній.

Він вказав на спроби РПЦ апелювати до власної чисельності, але додав, що «сила не рахується кількістю»:

«Що зараз робить патріарх Кирило – множить єпископат. Але це не означає, що ця церква є найбільшою. За кількістю – так, але духовно навряд чи. Тому є намагання зберегти Україну, бо без України вони не зможуть претендувати на цю першість, оскільки зараз є незалежна автокефальна ПЦУ, і це дало привід російській церкві розірвати євхаристійне єднання із Вселенським патріархом Варфоломієм», – міркує голова Православної церкви України.

Повне інтерв’ю із митрополитом Епіфанієм буде оприлюднене на сайті та YouTube-каналі Радіо Свобода 18 грудня.

Папа Римський Франциск раніше анонсував можливу швидку зустріч із Московським патріархом Кирилом. Друга зустріч «на найближчому горизонті», заявив понтифік і розповів про готовність відвідати Москву. Пізніше голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон підтвердив зустріч із понтифіком, однак зустріч папи з патріархом, за його словами, не обговорювалася на двосторонньому рівні.