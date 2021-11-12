«Таємний зять Тимченка» та «король держзамовлення». Головне з розслідування Радіо Свобода про колишнього ієродиякона РПЦ Гавриїла

У Росії колишній ієродиякон Гавриїл Фролов є власником групи компаній «Гірка», яка отримує від держави замовлення на найбільші будівельні та інфраструктурні проєкти. Він може бути чоловіком старшої доньки Геннадія Тимченка – одного з найближчих друзів президента РФ Володимира Путіна, йдеться у розслідуванні Російської служби Радіо Свобода. Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», опублікувало скорочену версію розслідування Російської служби Радіо Свобода. Повну – читайте тут.

Хто такий Гавриїл Фролов?

Ієродиякон Гавриїл (Фролов), як з’ясували журналісти, був економом петербурзького подвір’я Валаамського монастиря. У 2010 році він був зарахований на заочне відділення Санкт-Петербурзької духовної семінарії як «Гавриїл (Фролов) Віктор Борисович». Після виходу з чернецтва, за даними видання, імовірно, у 2014 році Гавриїл Борисович Фролов став співзасновником ТОВ «Акантус Ательє», а з 2016 року – афілійованою з першою компанією «А-Ательє».

Гавриїл Фролов з 2020 року володіє 90% групи компаній «Гірка», яка за держзамовленням будувала дороги та розв’язки в Москві, проєктувала дорогу Москва – Казань, займалася реконструкцією кількох павільйонів ВДНГ, Пироговської лікарні, а також отримала підряд на будівництво льодової арени на місці стадіону «СКА-Арени» у Петербурзі, де під час знесення стадіону в 2020 році загинув робітник. Вартість цього проєкту в результаті досягла майже 40 млрд рублів.

Журналісти дійшли висновку, що ієродиякон і бізнесмен – одна й та ж людина, порівнявши його фотографії під час служби в церкві та як підприємця. Номер телефону, вказаний у базах даних юросіб як номер «Акантус Ательєi, був записаний ще й як «Віктор-Гавриїл Економ», «Гавриїл Монах» та «Отець Гавриїл».

Як Фролов пов’язаний із дочкою Тимченка?

Радіо Свобода з'ясувало, що невдовзі після виходу з чернецтва Гавриїл Фролов міг одружитися зі старшою донькою Геннадія Тимченка Наталією.

Про саму дочку так само мало інформації, як і про Фролова. Було відомо, що вона – випускниця Оксфорду, фахівчиня із англійської літератури і нині живе в Росії. Журналісти, вивчивши список VIP-клієнтів однієї з найдорожчих приватних петербурзьких клінік «Согаз», знайшли Наталію Геннадіївну Браунінг, яка народилася 11 листопада 1978 року.

У 2002 році, за даними видання, Наталія вийшла заміж за Пітера Браунінга, її ровесника та випускника того ж Оксфорду. Наталія Браунінг була серед членів сім’ї, кому в 2012 році Геннадій Тимченко передав пакети акцій зареєстрованої в Люксембурзі компанії SOGECO PARTICIPATIONS SARL. На момент передачі акцій Наталія мала підданство Великої Британії, адресу в Лондоні і була розлучена.

У 2014 році Наталія Браунінг стала єдиною засновницею тієї ж майстерні дерев’яних меблів «Акантус Ательє», гендиректором якої був призначений Гавриїл Фролов. У червні 2016 року вона вийшла із засновників. У 2017 році власником «Акантусу» став Михайло Борисович Фролов (імовірно, рідний брат Гавриїла), а у 2020 році засновниками в рівних частках стали Гавриїл Фролов та ставленик Тимченка Володимир Лавленцев.

Дані тієї ж приватної клініки, як стверджується, вказують на те, що у Наталії Браунінг через кілька місяців після її виходу з «Акантусу» народилася дочка, її по батькові – Гаврилівна. Вивчення бази авіаперельотів показало щонайменше два спільні перельоти Гавриїла Фролова з «Наталією Броинінг» (так транскрибується прізвище Browning у системах бронювання).

Медцентром «Согаз», як пише Російська служба Радіо Свобода, керує Володимир Баранов, бізнес-партнер старшої дочки Володимира Путіна Марії.

Геннадій Тимченко – акціонер НОВАТЕКу, «Сібуру» та «Будтрансгазу». Журнал Forbes вніс Геннадія Тимченка до «королів держзамовлення». У 2018 році його компанії отримали підрядів на суму 36 млрд рублів, половину з них – «Будтрансгаз». Основними замовниками стали «Газпром» та Росавтодор. Тимченко та його компанії у 2014 році потрапили в санкційний список США у зв’язку з анексією Криму та участю Росії у конфлікті на сході України. Бізнесмен також вважається одним із головних жертводавців Валаамського монастиря.