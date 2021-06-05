Путінська «мафія» оселилася поряд із квартирою Зеленського у Криму?

Президент Росії Володимир Путін потайки заволодів державною дачею генсека Леоніда Брежнєва у Криму? Колишня держдача, за України – санаторій «Гліцинія», розташована у селищі Ореанда, що поблизу Ялти. Вона стоїть прямо під літньою імператорською резиденцією Романових – Лівадійським палацом, де 1945 року відбулася Ялтинська конференція за участі Черчилля, Сталіна та Рузвельта. Путін хотів купити «Гліцинію» ще 2004 року, але за часів українського президента Ющенка угода зірвалася. Тепер санаторій купила фірма, пов’язана з банком «Росія». Найбільший акціонер цього банку – друг Путіна Юрій Ковальчук. Журналісти-розслідувачі вважають президента Путіна справжнім господарем «Росії».

Селище Ореанда розташоване лише за шість кілометрів від Ялти. Це – колишні землі царської родини. Романови збудували тут свою першу літню імператорську резиденцію, яка не збереглася. 1955 року тут звели держдачу №1, де відпочивав радянський лідер Микита Хрущов. Але в історію місце увійшло як улюблена дача його наступника – Леоніда Брежнєва. З моря видно пляж, критий басейн, кліматопавільйон та кілька корпусів. Решта резиденції ховається у заповідному лісі. Його площа – 26 з гаком гектарів. 2004 року око на цю дачу поклав російський президент Володимир Путін, зажадав мати літню резиденцію у Криму.

Агенти Кремля з України не вилазили. І сам Путін дуже часто приїздив. Вони їздили дивилися цю майбутню дачу

«Цю дачу в Криму йому знайшли Медведчук та Медведєв, які на той час були главами адміністрацій відповідно Кучми та Путіна. Між першим і другим туром президентських виборів в Україні у 2004 році, де головними суперниками були Віктор Янукович та Віктор Ющенко, агенти Кремля з України не вилазили. І сам Путін дуже часто приїздив і фактично агітував за Віктора Януковича. Вони їздили дивилися цю майбутню дачу», – розповідає головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.

Це мало вигляд такого собі подарунка Путіну за його підтримку, за лояльне ставлення до кандидата

2004 року Путіну продали держдачі № 1 та № 2, які стоять поряд і за українських часів були об’єднані у пансіонат «Гліцинія». Офіційним покупцем став державний російський «Внєшторгбанк». За пансіонат мали сплатити 16 мільйонів доларів за тодішнім курсом.

«Це мало вигляд такого собі подарунка Путіну за його підтримку, за лояльне ставлення до кандидата. Ціна, яка вказана у договорі про продаж, для самого пансіонату «Гліцинія», для самої колишньої дачі Брежнєва, начебто нормальна. Але треба розуміти, що до цієї дачі ще додавалося 27 гектарів заповідної території, парку-пам’ятника», – зазначає Самар.

Коли Янукович програв президентські вибори, у Путіна забрали кримську дачу. У суді довели, що пансіонат незаконно вивели з державної власності України. Після анексії півострова Росією «Гліцинію» націоналізували. У 2019 році кримська влада продала її російській фірмі. За пансіонат вторгували 18,5 мільйонів доларів. Чи це багато?

Ми знайшли оголошення про продаж квартири поряд із «Гліцинією». Будинок межує з парком колишньої держдачі. Ціна студії – майже пів мільйона доларів. Це за голі стіні, без гектарів заповідного лісу, басейнів з морською водою та власного пляжу, які продали разом з пансіонатом.

Журналістка-розслідувачка російського видання «Проєкт» Катерина Резнікова спробувала потрапити на колишню держдачу.

– Ми знімаємо фільм про держдачу «Гліцинія». Це тут?

– Інформацію не надаємо. Це – приватна територія, тут – приватний об’єкт, – відповів охоронець.

– А за гроші пропускають?

– Ні, пропускний режим.

Чия ж це приватна власність? Як повідомляли Крим.Реалії, дачу купила фірма «Ореанда-12», її формальний власник – москвич, тренер з в’єтнамських єдиноборств Яніс Ерманіс. Журналісти-розслідувачі дійшли висновку, що справжній покупець пансіонату – друг президента Путіна.

Основним акціонером банку «Росія» є давній друг президента Путіна Юрій Ковальчук

«Дізнатися, хто стоїть за номіналом, допоможе власник реєстру акцій підприємства. Це петербурзька компанія «Центр обліку та реєстрації». Вона була створена 2014 року як кишеньковий реєстратор банку «Росія», основним акціонером якого є давній друг президента Юрій Ковальчук», – розповідає у своєму розслідуванні Резнікова.

Як писав російський Forbes, друзі, ймовірно, знайомі з початку 1990-х років. Тоді Путін допоміг Ковальчуку отримати той самий банк «Росія». До речі, створений на гроші комуністичної партії. Хто такий Юрій Ковальчук тепер, з’ясували журналісти видання «Проєкт». Вони називають Ковальчука «консильєрі» російського президента.

Хто такий консильєрі? Людина, яка у голови клану веде особисті справи. Здебільшого це Ковальчук. Людина, яка відає жінками, активами, грошима, а ще й медіа

«Останнім часом у голову приходять аналогії про мафію. Ну правда, у Путіна прямо за зразком. Хто такий консильєрі? Людина, яка у голови клану веде особисті справи. Хто у Путіна займається особистими справами? Здебільшого це Ковальчук. Власником дуже невеликої частки в банку «Росія» – є Світлана Кривоногих. Ми делікатно називаємо її близькою подругою Володимира Путіна, яка насправді є матір’ю його третьої дочки. Ми знаємо про Аліну Кабаєву, яка працевлаштована в «Національній Медіа Групі» – холдингу, що об'єднує майже всі великі недержавні російські ЗМІ. Кабаєва формально обіймає там високу посаду, що дозволяє платити їй високу зарплату у 800 мільйонів рублів на рік (одинадцять мільйонів доларів за теперішнім курсом – ред.). Тобто Ковальчук – людина, яка відає жінками, активами, грошима, а ще й медіа», – каже перший заступник головного редактора медіа «Проєкт» Михайло Рубін.

Банк «Росія» – це особистий банк Путіна. А що таке особистий банк? Це якийсь «общак»

Ми надіслали Ковальчуку запит щодо покупки «Гліцинії» фірмою, пов’язаною з банком «Росія». Ковальчук, хоч і найбільший акціонер, але володіє банком лише формально, впевнені розслідувачі.

«Безумовно, банк «Росія» – це особистий банк Путіна. А це означає, що Ковальчуку належить честь бути власником банку глави держави. А що таке особистий банк? Це якийсь «общак» виходить», – зазначає Рубін.

Подивімось, що є поряд із кримською дачею Брежнєва, яку купив друг Путіна. Санаторій «Нижня Ореанда» належав українському парламенту. Після анексії його націоналізували й передали Управлінню справами президента Росії. У цьому санаторії «засвітився» віолончеліст Сергій Ролдугін. Він теж друг Путіна, хрещений батько його старшої дочки, а ще акціонер банку «Росія», власник офшорів та мультимільйонер.

«Дійсно, я – багата людина. Чому? Тому що я володію талантами Росії. Адже російське мистецтво – це та валюта, яка завжди цінувалася у світі», – сказав він, перебуваючи в санаторії, в інтерв’ю російському телеканалу.

Нагорі, над новою ймовірною дачею Путіна, – житловий будинок під назвою «Імператор». Тут володіє пентхаусом дружина президента України Олена Зеленська. Квартиру придбали за рік до анексії. Як писали журналісти-розслідувачі, ціна була неринковою. За майже 130 квадратних метрів віддали 164 тисячі доларів.

Дружина пана Зеленського досі є власницею майна на території Криму. Заборгованості за комунальними платежами немає. Значить, «окупантам» платить він усе активно, спокійно

У лютому 2021 року підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов заявив російським журналістам, що родина українського президента справно сплачує комуналку за квартиру в селищі Лівадія.

«Дружина пана Зеленського досі є власницею майна на території Криму. Заборгованості за комунальними платежами немає. Значить, «окупантам» платить він усе активно, спокійно. Ніяких проблем, нічого не бентежить. Тримає ймовірно (квартиру – ред.) на випадок, якщо доведеться просити у нас політичного притулку», – висловився Аксьонов.

Ми звернулися і до Офісу президента України, і до першої леді із запитанням, чи правда, що Зеленські платять за квартиру у Криму. Пані Зеленська на наш запит не відреагувала.

Перша леді України Олена Зеленська не є органом державної влади. Усі громадяни України мають справедливе право зберігати власність у Криму

«Перша леді України Олена Зеленська не є органом державної влади або іншим суб’єктом владних повноважень, який формує державну політику… Усі громадяни України, які набули власність у Криму до 2014 року на законних підставах, мають справедливе право зберігати її», – відповіли Радіо Свобода в Офісі президента.

У двостах метрах від ЖК «Імператор» та прямо над пансіонатом «Гліцинія» стоїть Лівадійський палац. Це вціліла літня резиденція російських імператорів і місце проведення Ялтинської конференції, де 1945 року союзники ділили повоєнний світ на зони впливу.

Мене дивує, що Путін досі не приватизував Лівадійський палац. Бо ж можна було б ходити його покоями й думати про те, як тут ходив Микола II, або Сталін

«Сила авторитарної влади визначається кількістю резиденцій. І ось Путін, який пробує якось об'єднати Російську та радянську імперії, почувається вже, хоч і некоронованим, але імператором. Мене взагалі дивує те, що він досі не приватизував Лівадійський палац. Бо ж можна було б ходити його покоями й думати про те, як тут ходив Микола II, або Сталін», – говорить політологиня з Криму Євгенія Горюнова.

Пансіонат «Гліцинія» офіційно належить Державному управлінню справами президента України. Кримська прокуратура, розташована на материковій Україні, керує розслідуванням про захоплення українських державних резиденцій та дач. Достеменно відомо, що тепер «Гліцинією» володіє приватна фірма, пов’язана з банком «Росія». Журналісти вважають Володимира Путіна справжнім хазяїном цього банку. Його реакції у відкритих джерелах немає.