Епіфаній прокоментував можливий приїзд Папи до України

Візит Папи Римського Франциска до України може зайняти певний час, але митрополит Київський та всієї України Епіфаній вірить, що він відбудеться. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Епіфаній висловив думку, що підготовці візиту може сприяти призначення релігієзнавця Андрія Юраша послом України у Ватикані.

«Стосунки між Україною і Ватиканом, якщо немає посла, звичайно, є, можливо, навіть неповноцінними. Тому зараз призначено справді відповідальну людину, яка долучилася багато до тих процесів, які відбувалися в 2018 році, щоб відбувся історичний об’єднавчий собор, три роки якого ми вчора відсвяткували. Тому я переконаний, що Андрій Васильович буде достойним представником України у Ватикані і багато зробить корисних справ, щоб відбувся візит Папи до України, про який зараз багато говорять, але ще такої конкретики немає», – сказав він.

Епіфаній вказав на те, що Православна церква України не отримувала наразі жодних повідомлень щодо погодження візиту понтифіка.

«Є така традиція: якщо Папа відвідує православну країну, то він неодмінно це узгоджує з тією церквою, яка є панівною в цій державі. Панівною в українській державі є Православна церква України, це її канонічна територія, тому ми очікуємо на те, що, якщо Папа справді вирішить... Хоча ми говорили три роки теж про візит Вселенського патріарха, це не відбулося одразу. Була спочатку заява, патріарх сказав, що він приїде, він готовий, але потрібен час. Цей час прийшов і, я думаю, прийде час, коли Україну відвідає і Папа», – додав голова ПЦУ.

Він також прокоментував припущення, що візит Папи Римського може вплинути на завершення війни на Донбасі, про яке раніше повідомляв голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Читайте також: Папа Римський і Московський патріарх готуються до зустрічі. У ній зацікавлений Путін?

«Дай Бог, щоб це відбулося. Але це залежить від багатьох факторів, а не від одного візиту певної постаті, навіть відомої постаті. Ми знаємо, де ключ до вирішення цього питання лежить – у Москві, в Путіна. Папа заявив, що готовий бути посередником, можливо, в цьому ключі мається на увазі. Але ми зараз бачимо, ситуація є досить складною, непростою, з боку Росії йде певний шантаж, залякування, приведення військ до українського кордону. Але, з Божою допомогою думаю, що продовження цієї ескалації, яка є на Донбасі, не повинно відбутися», – сподівається Епіфаній.

Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив 1 грудня, що очікує на візит Папи Римського Франциска до України, хоча він ще не анонсований офіційно.

Папа Римський Франциск 12 грудня закликав до серйозного міжнародного діалогу для зняття напруженості в Україні через нарощування російських військ біля її кордону.

Повне інтерв’ю із митрополитом Епіфанієм буде оприлюднене на сайті та YouTube-каналі Радіо Свобода 18 грудня.