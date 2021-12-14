Андрій Юраш став послом України у Ватикані – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив надзвичайним і повноважним послом України у Ватикані релігієзнавця, колишнього голову департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури (2014-2020рр.) Андрія Юраша. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

«Призначити Юраша Андрія Васильовича надзвичайним і повноважним послом у Ватикані», – йдеться в документі.

Андрій Юраш – український релігієзнавець, політолог, експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії. Він є батьком Святослава Юраша, народного депутата від «Слуги народу».