Рада ухвалила закон про військових капеланів

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про Службу військового капеланства 30 листопада.

За документ проголосував 291 народний депутат, проти – 11, стільки ж утрималися. Закон переважно підтримали в усіх фракціях, за винятком «Опозиційної платформи – За життя».

Закон передбачає створення Служби військового капеланства в структурі Збройних сил України та, зокрема, окреслює обов’язки капеланів у Статуті внутрішньої служби.

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Він також закріплює за військовими право брати участь у богослужіннях під час виконання обов’язків військової служби з дозволу командира.

До колективу авторів закону увійшли капелани та священники від різних релігійних конфесій. Верховна Рада ухвалила його в першому читанні в травні 2021 року.