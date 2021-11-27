Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

На передовій запалили свічки в пам’ять про жертв Голодомору – фото 

Акція «Свічка пам’яті» на передовій на Донбасі. Позиції ЗСУ, 128 гірcько-штурмова бригада, район Широкине

У бліндажах, окопах і траншеях, на суші, морі та у повітрі – 27 листопада українські військові, як і вся країна, вшановують пам’ять жертв Голодомору. О 16:00 бійці на передовій у Луганській та Донецькій областях запалили свічки пам’яті.

Частиною знімків військові з механізованих бригад, морської піхоти та груп спецпризначення поділилися з проєктом Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

«Пам’ятаємо Голодомор. І не лише Голодомор. І не лише пам’ятаємо», – так знімок підписав боєць однієї з механізованих бригад.

Акція «Свічка пам'яті» на передовій на Донбасі. Позиції ЗСУ, Луганщина
Акція «Свічка пам'яті» на передовій на Донбасі. Позиції ЗСУ, Луганщина
Акція «Свічка пам'яті» на передовій на Донбасі. Позиції ЗСУ
Акція «Свічка пам'яті» на передовій на Донбасі. Позиції ЗСУ
Позиції ЗСУ, Донеччина
Позиції ЗСУ, Донеччина
Позиції ЗСУ, Донеччина
Позиції ЗСУ, Донеччина

Напередодні головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до армійців із закликом «Запали свічку». У своєму онлайн-зверненні він підкреслив, що «вшанування пам’яті жертв Голодомору – це справа честі всіх українців: і цивільних, і тих, хто несе військову службу на суші, в небі і на морі, захищаючи державу від російського агресора».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG