На передовій запалили свічки в пам’ять про жертв Голодомору – фото 

У бліндажах, окопах і траншеях, на суші, морі та у повітрі – 27 листопада українські військові, як і вся країна, вшановують пам’ять жертв Голодомору. О 16:00 бійці на передовій у Луганській та Донецькій областях запалили свічки пам’яті.

Частиною знімків військові з механізованих бригад, морської піхоти та груп спецпризначення поділилися з проєктом Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

«Пам’ятаємо Голодомор. І не лише Голодомор. І не лише пам’ятаємо», – так знімок підписав боєць однієї з механізованих бригад.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до армійців із закликом «Запали свічку». У своєму онлайн-зверненні він підкреслив, що «вшанування пам’яті жертв Голодомору – це справа честі всіх українців: і цивільних, і тих, хто несе військову службу на суші, в небі і на морі, захищаючи державу від російського агресора».