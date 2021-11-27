В Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору

В Україні 27 листопада вшановують пам’ять жертв голодоморів. Українців закликають приєднатися о 16-й годині за київським часом до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам’ять про загиблих під час Голодомору 1932–33 років і запалити свічку.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний напередодні у зверненні заявив, що до загальнонаціональної акції «Запали свічку пам’яті» долучаться і військові.

«27 листопада, о 16:00 в окопах і штабах, на кораблях і винищувачах українські військові долучаться до загальнонаціональної акції «Запали свічку пам’яті», – йдеться у зверненні Залужного.

«Мільйони невинних жертв є постійним нагадуванням про загрозу режимів, які зневажають права і свободи людини. Тоталітарна комуністична влада свідомо пішла на злочин проти людяності та намагалася знищити українців як націю, викорінити нашу мову й культуру. Сьогодні Україна знову бореться зі спробами руйнування української незалежності: військовою агресією та окупацією значної частини території суверенної держави», – написала у фейсбуці омбудсмен Людмила Денісова.

«Наші вільні народи поєднує не лише пам’ять про тих, хто загинув під час Голодомору, а й спільна рішучість не допустити повторення такої нелюдськості», – наголосила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.