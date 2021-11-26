Вселенський патріарх відслужить літургію і панахиду за жертвами голодоморів в Україні

У День пам’яті жертв голодоморів, 27 листопада, Вселенський патріарх Варфоломій відслужить літургію та панахиду у Стамбулі, повідомляє «Укрінформ».

Божественна літургія та панахида за жертвами Голодоморів запланована на 9:00 у головному соборі Вселенського патріархату – храмі Святого Георгія. Її проведе особисто Вселенський патріарх Варфоломій.

Раніше богослужіння до Дня пам’яті жертв голодоморів відбувалися в церкві Святого Миколая на Фанарі. У 2021 році літургія вперше відбудеться у головному соборі Вселенського патріархату.