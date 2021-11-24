Президент США вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден ушанував пам’ять жертв Голодомору та наголосив на підтримці суверенітету України. Про це йдеться у заяві Білого дому, поширеній 24 листопада.

Американський лідер вказав, що в листопаді світ вшановує пам’ять мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору в 1932–1933 роках.

«Чоловіки, жінки та діти, які загинули під час цього голоду, стали жертвами жорстокої політики та навмисних дій режиму Йосипа Сталіна. Цього місяця, вшанувавши памʼять тих, чиї життя були втрачені, присвятімо себе постійній роботі, щоб подібних трагедій не було в майбутньому і допомозі тим, хто сьогодні страждає від тиранії», – наголосив Байден.

Також президент США укотре наголосив на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

«Український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши силу духу та стійкість, і створив вільне та демократичне суспільство. Згадуючи біль та жертв Голодомору, Сполучені Штати підтверджують нашу відданість народу України та нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – заявив Джо Байден.

Голодомор 1932–1933 років – масовий злочин, навмисне організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР, що призвів до багатомільйонних людських втрат у сільській місцевості в Україні. Спеціальні загони радянських силовиків відбирали в українських селян усі запаси зерна, чим прирікали людей на жахливу смерть. В Україні також вшановують памʼять жертв голодоморів 1921–1923 та 1946–1947 років.

День памʼяті жертв голодоморів щороку відбувається в останню суботу листопада.