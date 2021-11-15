Голодомор-геноцид 1932–1933: розвідувальні структури УНР і ОУН протидіяли

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) розпочала публікацію розсекречених документів радянських спецслужб про те, як українські емігрантські організації вживали заходів, щоб запобігти Голодомору-геноциду в Україні 1932–1933 років . Оскільки ці документи становлять чималий суспільний інтерес, передруковуємо публікації відповідно до умов, обумовлених на сайті СЗРУ.

Завдання: «придбати багато річевного матеріалу для організаторів протестів проти голоду»

Напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні, який цьогоріч відзначається 27 листопада, Служба зовнішньої розвідки України публікує низку матеріалів із архівних фондів про те, як українські емігрантські організації створювали комітети допомоги голодуючим, як представники розвідувальних структур УНР і ОУН добували інформацію про голод в Україні, збирали докази злочинів сталінського режиму, виготовляли листівки та іншу пропагандистську літературу, яку нелегально переправляли до УСРР, намагалися донести світові правду про стан справ на батьківщині і як радянські спецслужби всіляко протидіяли цьому, а також будь-яким спробам протестів або вільнодумства всередині країни.

У справі-формулярі ДПУ УСРР на керівника уенерівської розвідки генерал-хорунжого Всеволода Змієнка зберігається повідомлення секретного співробітника Іноземного відділу ДПУ «Ж/54» від 3 листопада 1933 року про підготовку в Празі загальноемігрантських заходів, спрямованих на допомогу голодуючим в Україні, а також організацію протестів у країнах Європи проти більшовицької політики, яка призвела до штучного створення голоду.

«Ж/54» повідомляє про приїзд до Праги наприкінці жовтня 1933 року доктора Левка Чикаленка, голови Еміграційного комітету допомоги голодуючим при Українському центральному комітеті в Польщі, для об’єднання зусиль у протидії сталінському терору і розгортанні протестного руху. «За Чикаленком, справа має бути організована так, – зазначає секретний співробітник ДПУ, – аби придбати багато річевного матеріалу для організації протестів проти голоду, а саме: набрати макухів, себто хліба з України, дістати фотографій, які б ясно доказували стан голодуючих. Чикаленко є переконаний, а навіть певний, що таких доказів збере багато, а саме через зв’язки з втікачами».