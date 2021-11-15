Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

«Голод-павук»: трагедія Криму 1921–1923 років

Надрукована в Берліні в червні 1923 року на замовлення УРСР благодійна марка, присвячена збору коштів на боротьбу з голодом

Голод 1921–1923 років у Криму і в цілому в Україні виявився дещо в тіні Голодомору-геноциду 1932–1933 років. Але для півострова саме він став найжахливішою сторінкою в новітній історії.​

(Увага, матеріал містить шокуючі подробиці!)

Новостворена радянська влада в Криму у перші ж роки свого існування зіткнулася з важкою проблемою, яку вона сама ж і породила – масовим голодом.

Передумови голоду 1921–1923 років були закладені ще наприкінці 1920 року. По-перше, півострів, ставши останньою ареною протистояння білих і червоних, був розорений як власне бойовими діями, так і реквізиціями обох сторін. За роки громадянської війни кількість посівних площ зменшилася на третину, а врожайність впала вдвічі. На 25% скоротилося поголів'я великої рогатої худоби. Як мінімум 100 тисяч людей загинули або втекли з півострова. А число нахлібників все зростало.

Мірсаїд Султан-Галієв, один із керівників Наркомату в справах національностей Росії, писав наркому Йосипу Сталіну 14 квітня 1921 року: «Друге, що створило ненормальні умови в Криму, – це його економічне знекровлення, штучно створене Південним фронтом. Після завоювання Криму на цій маленькій території перебувало цілих 6 армій: перша і друга кінні армії Будьонного, армія Махна, шоста і четверта і ще якісь з армій. Усі вони харчувалися за рахунок Криму і кожна з них, залишаючи Крим, вивозила з собою дуже велику кількість «трофейних продуктів», а також коней тощо. Окремі червоноармійські загони займалися грабежами, і ніхто їх від цього не міг зупинити».

Мірсаїд Султан-Галієв із дружиною Фатімою
Мірсаїд Султан-Галієв із дружиною Фатімою

По-друге, замість того, щоб дати краю оговтатися від розрухи, переможці-більшовики з посиленою енергією взялися впроваджувати тут воєнний комунізм. На Крим були накладені абсолютно нереальні норми продрозверстки. Планувалося вивезти 2 млн пудів продовольчого зерна і ще майже 5 млн пудів кормового і фуражу – майже стільки ж, скільки й у 1917 році (7,5 млн). У реальності ж за весь 1921 рік вдалося зібрати лише 1,8 млн пудів, в 10 разів менше, ніж у 1918 році! Продрозверстка, що викликала масові селянські хвилювання по всій Росії та Україні, 21 березня 1921 року була замінена продподатком – майже вдвічі меншим. А в Криму вона протрималася до 1 червня.

По-третє, продрозверстка і т.зв. «вилучення надлишків» викликали опір місцевих жителів – збройна боротьба у Кримських горах тривала до 1923 року. Султан-Галієв писав: «Незаконні реквізиції, конфіскації та вилучення стали звичайними явищами... виникнувши і розпочавшись у центрі (Сімферополь), вони швидко перекинулися потім у провінцію і в деяких місцях перетворилися на хронічну хворобу. Проводилися вони страшно неорганізовано і нагадували собою радше грабіж, ніж «вилучення». Відбирали буквально все – залишали тільки пару білизни. Мені самому довелося бути свідком такого «вилучення» в м. Алупці. Всі партійні та радянські працівники були зайняті цією роботою. Установи не працювали. «Вилучення» проводилося збройними загонами червоноармійців. Червоноармійці чомусь усі були п'яні». Виступи в селах викликали каральні акції чекістів, які, своєю чергою, посилювали опір.

По-четверте, 1134 конфіскованих маєтки нова влада не роздала безземельному селянству, частка яких сягала 40%, а перетворила на радгоспи. Продуктивність праці в них, зрозуміло, була набагато нижчою.

Ну і по-п'яте, на вільну торгівлю було накладено заборону, тож кримчани з більш постраждалих районів не могли поїхати за їжею до менш постраждалих. Селянин, який вивозив продукти на ринок, оголошувався «найбільш смертельним ворогом Радянської влади і робітничо-селянської справи». Міський базар у Сімферополі на початку квітня був зі стріляниною розігнаний особливим відділом 4-ї армії, у затриманих відбирали все майно аж до обручок.

І начебто цього мало, спочатку зима 1920/21 року видалася малосніжною, а потім навесні 1921 року почалася рання посуха. Загинуло 42% всіх посівів. Худоба падала від нестачі корму і хвороб.

У результаті, свідчив Султан-Галієв: «Продовольче становище погіршується день у день. Весь південний район (споживчий), населений переважно татарським населенням, в даний час буквально голодує. Хліба дають лише радянським службовцям, а решта населення, як у містах, так і в селах, абсолютно нічого не отримує. У татарських селах спостерігаються вже випадки голодної смерті. Особливо посилюється дитяча смертність. На обласній конференції жінок Сходу делегатки-татарки вказували, що татарські діти «мруть, як мухи».

Кримськотатарське село Отуз, 1936 рік
Кримськотатарське село Отуз, 1936 рік

Однак на першому етапі радянська влада навіть не звернула уваги на проблему – її набагато більше турбував голод у Поволжі, що вже охопив 25 млн осіб. Як ліки Володимир Ленін 9 липня 1921 року пропонував взяти звідти в армію 500 тисяч осіб і розмістити їх в Україні, «щоб вони допомогли посиленню продроботи, будучи суто зацікавлені в ній, особливо ясно усвідомлюючи і відчуваючи несправедливість обжерливості багатих селян». Для координації дій російської влади 18 липня був створений Помгол – Центральна комісія допомоги голодним.

КримЦКПомгол виник 1 грудня 1921 року. У містах відкривалися їдальні для голодних, дітей забирали із сіл у притулки, а безробітних залучали до громадських робіт за їжу. Але ситуація продовжувала стрімко погіршуватися. Державних грошей не вистачало. По 60% селянських господарств залишилися без худоби і без інвентарю, а 30% – взагалі без посівного матеріалу, який часто вилучався в гонитві за нормами продрозверстки. В результаті на початку 1922 року голод набув катастрофічних масштабів.

У доповіді про діяльність Кримської Надзвичайної комісії за 1922 рік описано становище в січні: «Базари майже всіх міст Криму наповнені жебраками і голодними, які відкрито просять хліба. Одночасно з цим з усіх округів надходять відомості про пригнічений настрій серед робочого населення, причому були зареєстровані випадки виступу на базарах і розгрому крамниць... Попутно з голодом і злиднями розвиваються епідемічні захворювання, позаяк населення змушене харчуватися всілякими сурогатами і неякісними продуктами. Найбільше поширився висипний тиф, потім скарлатина і натуральна віспа. Найбільш неблагополучним районом слід вважати Севастополь».

Крамниця шорника. Бахчисарай, 1920-і роки
Крамниця шорника. Бахчисарай, 1920-і роки

Добові зведення КримЧК фіксують стрімку деградацію суспільства. 4 лютого: «Населення збирає залишки шкіри та їсть їх». 16 лютого: «Населення їсть котів і собак». 3 березня: «Жахи голоду починають набувати кошмарних форм. Людоїдство стає звичайним явищем». 5 березня: «Населення почало харчуватися травою і равликами». 11–12 березня: «Батько зарізав своїх двох крихіток і з'їв їх разом із дружиною. Третього зарізати не встиг, позаяк був заарештований; у вбивстві зізнався і після помер». 13 березня: «Голодні маси у великому відсотку харчуються воловою і овечою шкірою, також забираючи зі шкіряних заводів залишки, що побували в обробці й вапні». Рахунок зниклих дітей пішов на десятки в кожному місті, у Карсубазарі у квітні знайшли цілий склад із 17-ма засоленими трупами, переважно дитячими. За людоїдство призначався розстріл. Іноді місцеве населення піддавало канібалів самосуду – так у березні двох братів спалили у їхньому будинку живцем.

При цьому практично щотижня відзначалося безсилля влади, наприклад 15 лютого: «Компомгол у більшості районів розвиває слабку діяльність, головним чином через відсутність достатніх коштів, але там навіть, де допомога голодним надається, то вона до того жалюгідна, що є краплею в морі загальної потреби».

о. Сергій Булгаков
о. Сергій Булгаков

16 лютого 1922 року, коли голодував кожен третій кримчанин, а щоденна смертність на півострові обчислювалася сотнями осіб, Президія ВЦВК РСФРР визнала всю територію Криму «голодуючою». Видатний релігійний філософ о. Сергій Булгаков, який жив тоді в Ялті, записав 11 березня 1922 року в щоденнику: «Тепер просто залишатися живим, тобто щодня пити і їсти, серед цих вмираючих від голоду людей є гріх і злочин».

Особливо постраждали кримськотатарські села в тих районах, де не було зернового господарства. У доповіді секретаря Кримського обкому партії Юрія Гавена на VI обласній конференції РКП(б) 13–16 березня 1922 року говорилося: «Голод тут проявився у дуже різких формах, він не поступається голоду в Поволжі. Але він не так впадає в очі, як у Поволжі… Кримські татари так пов'язані зі своїм селом, що навіть голод не може їх вигнати звідти. І вони тихо вмирають у своїх селах... близько 70% всього числа голодуючих – татари».

Урожай 1922 року був настільки ж поганим. Позначилася не тільки відсутність посівного матеріалу і нестача робочих рук – того року Крим накрили проливні дощі та нашестя сарани. За одними даними. зібрали 1,7 млн пудів, за іншими – 4,8 млн, але в будь-якому випадку цього було недостатньо. Потреба в хлібі півострова оцінювалася у 21-22 млн пудів.

Голод природним чином супроводжували епідемії висипного і черевного тифу. У доповіді працівниці Наркомату освіти Катерини Багататур'янц від 20 березня 1922 року говорилося: «Всі зміни сестер хворіють на висипний тиф... немає дров, немає білизни, немає ковдр... не можна обмивати вошивих дітей... дітям нікуди виходити і всі нечистоти валяться в купу у дворі... колектор розраховувався на 45 дітей, а в приміщенні перебувають 550 дітей. Усі хворіють на заразні хвороби і маса вмирає. Смертність 30 дітей у кожному осередку щодня». Епідемії лютували до весни 1923 року.

Нездатність впоратися з голодом змусила радянську владу піти на безпрецедентні заходи. Так, 2 серпня 1921 року Раднарком звернувся до світової спільноти: «Російський уряд прийме будь-яку допомогу, з яких би джерел вона не надійшла, абсолютно не пов'язуючи її з існуючими політичними відносинами».

9 лютого 1922 року для закупівлі продовольства у США влада виділила понад 12 млн доларів. Але гроші треба було десь брати, і 16 лютого ВЦВК ухвалив постанову про вилучення церковного майна. Почалося пограбування храмів і мечетей по всій країні, відзначено понад 1400 зіткнень, репресовано понад 10 тисяч осіб. Саме тоді і з'явився відомий антицерковний плакат «голод-павук».

Плакат 1922 року. Позначені зони голоду – Поволжя та Крим
Плакат 1922 року. Позначені зони голоду – Поволжя та Крим

Найважливішу роль у стабілізації ситуації зіграла благодійна Американська адміністрація допомоги (ARA). Вона внесла для закупівлі продовольства понад 40 млн доларів (уряд США – понад 20 млн) і вона ж забезпечила його доставку в Росію і створення їдалень. Якщо до 1 червня 1922 року радянських їдалень для голодуючих було відкрито 7 тисяч, то американських – 9,5 тисяч.

Аналогічна картина спостерігалася і в Криму. Місцевий Помгол у 1922 році закупив 90 тисяч пудів хліба і 20 тисяч пудів фуражу, а ARA надала 125 тисяч пудів зерна і 1200 пудів сала.

Зведення ЧК за 2 березня: «Розвантаження американського зерна у Феодосії йде енергійно, вчора розвантажено 47 вагонів, а всього з минулими 51 вагон. Роботи проводяться до 5 години ранку, при розвантаженні спостерігається крадіжка кукурудзи. Червоноармійцями охорони за ніч затримано 9 осіб».

Допомогу надавала і єврейська благодійна організація «Джойнт». Свій внесок у порятунок людей зробили місії Фрітьофа Нансена, американські квакери, німецькі меноніти, зарубіжні мусульманські благодійні товариства. Однак низка організацій були закриті чекістами за нібито пропаганду буржуазних цінностей.

Співробітники Американської адміністрації допомоги (ARA) годують дітей під час голоду в Росії 1921–1922 роки
Співробітники Американської адміністрації допомоги (ARA) годують дітей під час голоду в Росії 1921–1922 роки

До 1 вересня 1922 року американці щодня годували 117 тисяч дорослих, 42 тисячі дітей і 3000 хворих. Але при цьому наприкінці 1922 – на початку 1923 року постійно голодувало 230 тисяч кримчан. Лише у березні-квітні 1923 року ситуація вирівнялася – вдалося годувати вже по 180-200 тисяч голодних, з них 2/3 – дітей. Загалом же за період із лютого 1922-го до травня 1923 року на півострові було розподілено 970 тисяч пудів хліба – у 20 разів менше від потрібного.

Лише з отриманням врожаю 1923 року – 9 млн пудів за одними джерелами і 13 млн за іншими – голод вдалося подолати. Ще 19 жовтня Помгол був замінений на Последгол – Центральну комісію при ВЦВК із боротьби з наслідками голоду. Последгол був ліквідований у Криму 16 серпня 1923 року.

Трагедія завдала колосальної шкоди Криму. Населення за два роки скоротилося з 720 до 570 тисяч осіб, з них 100-110 тисяч загинули від голоду й епідемій, інші були евакуйовані або втекли самі. Найбільшу частку загиблих – 75-76% – становили кримські татари, які були найгірше забезпечені землею та отримували меншу підтримку радянської влади. Також і відносна смертність була найвищою серед кримських татар – близько 24%, росіяни втратили 16 %, німці – близько 4%. Лише до 1926 року півострову вдалося відновити кількість населення.

Катастрофа, спровокована, а потім подолана більшовиками із величезними жертвами, призвела до зміцнення їхньої влади по всій Росії, Україні та в Криму.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG