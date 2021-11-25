У Києві презентують документальний фільм про Голодомор «10.5»

Журналістка Андріана Біла та режисер Станіслав Литвинов презентують 25 листопада документальний фільм про Голодомор «10.5». Презентація відбувається в Києві в кінотеатрі «Жовтень».

Як зазначають автори, стрічка містить нові факти щодо штучного голоду, влаштованого радянською владою.

«Комуністичний тоталітарний режим знищив понад 10 млн 500 тисяч українців. З них — 4 мільйони українських дітей. Ці цифри встановлено новою судовою історико-криміналістичною експертизою щодо Голодомору-геноциду», – йдеться в анонсі фільму.

Автори фільму вважають, що визнання Голодомору геноцидом у світі дозволить Україні вимагати від Росії – як правонаступниці СРСР – відповідальності за дії радянської влади.

У документальній стрічці взяли участь директорка Національного музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк, генерал-лейтенант Служби безпеки України Микола Герасименко, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар та низка науковців різних галузей.

Презентація фільму «10.5» проводять я в рамках заходів із вшанування пам’яті Голодомору 1932–1933 років, які організовує Національний музей Голодомору-геноциду.

Голодомор 1932–1933 років – масовий злочин, навмисне організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР, що призвів до багатомільйонних людських втрат у сільській місцевості в Україні. Спеціальні загони радянських силовиків відбирали в українських селян усі запаси зерна, чим прирікали людей на жахливу смерть. В Україні також вшановують памʼять жертв голодоморів 1921–1923 та 1946–1947 років.

День памʼяті жертв голодоморів щороку відбувається в останню суботу листопада.