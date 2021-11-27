85% українців вважають, що Голодомор був геноцидом – опитування

85% українців заявили, що погоджуються з твердженням про те, що Голодомор 1932–1933 років був геноцидом українського народу, 13% – заперечують це, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

«Останніх найбільше на сході та півдні (кожен четвертий-п’ятий опитаний у цих макрорегіонах), серед виборців партій «Опозиційна платформа – За життя», партії Мураєва «Наші», партії Шарія», – йдеться в дослідженні, опублікованому 26 листопада.

Крім того, 68% громадян зазначили, що добре знають про те, що в останню суботу листопада відзначається День пам’яті жертв голодоморів в Україні. Ще 24% зазначили, що щось чули про це, 8% – взагалі не знають.

«Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору особисто Сталіна – 44% (у 2018 році таких було 47%, 2008 – 43%) і загалом центральне керівництво СРСР – 41% (у 2018 – 39%, 2008 – 38%). Ще 17% (у 2018 – 28%, 2008 – 23%) покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% (у 2018 – 23%, 2008 – 17%) – на вище керівництво Радянської України. Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай. Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10% (у 2018 – 5%, у 2008 році – 11%)», – кажуть автори дослідження.

Опитування провели 19–21 листопада серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Опитали 1600 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,4%.