Зеленський видав указ про заходи до 90-их роковин Голодомору

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «про заходи у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні – геноциду українського народу».

Указ від 26 листопада оприлюднений на сайті голови держави.

Зеленський доручив уряду створити Організаційний комітет із підготовки і проведення заходів, розробити і затвердити план заходів на 2022 – 2023 роки у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору.

Зокрема, йдеться про організацію в 2023 році Міжнародного форуму до 90-х роковин Голодомору, забезпечення із залученням Національної академії наук України подальшого дослідження теми голодоморів першої половини XX століття в Україні (Голодомору 1932–1933 років, голодоморів 1921–1922, 1946–1947 років), зокрема стосовно осіб, причетних до їх організації та здійснення, продовження робіт із формування Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні, встановлення осіб, які рятували людей від голоду, проведення інформаційної кампанії з поширення об’єктивної інформації про події, пов’язані з голодоморами, вчиненими комуністичним тоталітарним режимом.

Міністерству закордонних справ України доручено продовжити роботу щодо визнання іноземними державами і міжнародними організаціями Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом Українського народу.

27 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років.