Російським священникам не місце в українській армії | Епіфаній

Епіфаній не очікує особливих результатів від майбутньої зустрічі патріарха Кирила та папи Римського, бо в Росії рішення ухвалює лише Путін.



Що заважає Грузинській церкві визнати автокефалію ПЦУ? Чи може церква скасувати піст на новорічні свята і коли ж українці святкуватимуть Різдво разом з усім світом? ПЦУ сучасна церква, вона задає тренди, як з піснею про Бандеру, так і з розвінчанням міфів, яких саме? Про це у «Суботньому інтерв’ю» предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія для Радіо Свобода.

