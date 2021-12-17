Київська влада «зробила висновки з минулого року» – Епіфаній про головну ялинку країни

Голова Православної церкви України Епіфаній прокоментував рішення міської влади Києва щодо ялинки на Софійській площі. У інтерв’ю Радіо Свобода він схвально відгукнувся про рішення прикрасити ялинку традиційною зіркою та присвятити святкову інсталяцію народженню Ісуса.

«Минулого року ми пройшли певні випробування щодо новорічної ялинки, цієї інсталяції на Софійській площі перед історичним кафедральним Софійським собором. Цього року я бачу, що київська влада проаналізувала, зробила висновки з попереднього року, і цього року ми будемо бачити вже традиційну ялинку з Віфлеємською зіркою», – сказав він.

Митрополит Київський та всієї України також згадав про плани київської влади влаштувати традиційний різдвяний вертеп біля ялинки. Він назвав вертеп «символом різдвяного циклу».

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«Це добре, тому що в нас є свої традиції, добрі традиції, на відміну від деяких. Ми бачимо зараз певні негативні тенденції в Європі, де забороняється вживати слово «Різдво», вітатися по-рідзвяному. Це трошки насторожує, але ми, українці, маємо свої добрі традиції, ми повинні їх утверджувати, зміцнювати, а не споглядати на інші. Там є традиції свої, ми не проти, але ми повинні пам’ятати, що ми святкуємо, кого ми зустрічаємо, чого прагнемо, що ми в ці дні повинні робити. Не тільки зовнішнє, бо за цією красивою обгорткою, за цими красивими вивісками, вогниками ми забуваємо про сутність святкування», – прокоментував Епіфаній.

Київська міська державна адміністрація повідомила 14 грудня, що вогні на головній ялинці в Києві засвітять напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня. За словами представниці організаторів святкування на Софійській площі Надії Тутенко, цьогорічна тема головної святкової локації буде присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос, різдвяне дійство буде відтворене по колу у вигляді вертепу.

Напередодні різдвяних свят у грудні 2020 року головну ялинку країни прикрасили великим капелюхом, який, за словами організаторів, символізував казку.

Згодом, втім, капелюха замінили на традиційну зірку після критики у мережі і серед духовенства. Натомість його розмістили поблизу ялинки в святковому містечку.

Повне інтерв’ю із митрополитом Епіфанієм з’явиться на сайті та YouTube-каналі Радіо Свобода 18 грудня.