У КМДА повідомили тему новорічної ялинки на Софійській площі, обіцяють найбільший в Європі вертеп

Головна святкова локація Києва на Софійській площі цього року буде присвячена Різдвяній дивоночі, повідомила 3 грудня Київська міська державна адміністрація. Ялинку традиційно засвітять 19 грудня.

За повідомленням, дерево висотою 31 метр засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола. Довкола ялинки розташують розважальні локації: фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену, де триватимуть виступи і конкурси.

За інформацією департаменту культури КМДА, цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.

«Основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу, який в Україні здавна було прийнято зводити до Різдва. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів і колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас – іграшки червоного та золотого кольорів», – йдеться в повідомленні.

Заходи відбуватимуться із «суворим виконанням протиепідемічних заходів».

«До ярмаркового містечка вестимуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної. Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташують ковзанку – як тунель для любителів спортивних розваг. Також на площі розмістять теплу арт-зону для відпочинку. Там же відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізуватимуть різдвяні зірки. Святкову атмосферу створюватиме різдвяна музика», – повідомили у КМДА.

На Володимирському проїзді працюватимуть ярмарок, що буде прикрашений ілюмінацією, та зона фудкорту, «традиційна концепція якої дещо змінена, враховуючи виклики сьогодення». Їжу готуватимуть у стилі «стріт-фуд»: бутерброди і снеки, які зручно взяти і відійти, зберігаючи соціальну дистанцію, йдеться в повідомленні.

Новорічно-різдвяне ярмаркове містечко на Софійській площі та на Володимирському проїзді працюватиме до 16 січня. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).