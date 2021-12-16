У Києві перед святами взяли під охорону хвойні дерева – КМДА

У Києві розпочалася кампанія із запобігання самовільним вирубкам хвойних дерев у місті у передноворічний період, повідомила Київміськадміністрація з посиланням на «Київзеленбуд».

«У парках, скверах та лісах Києва буде посилено охорону хвойних насаджень. Зокрема, у період новорічно-різдвяних свят посиленої охорони потребують молоді ялини, сосни і навіть туї, ялівці та кипариси», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що хвойні насадження обробляють спеціальними розчинами – репелентами – це хімічні речовини, які у теплому приміщенні виділяють неприємні стійкі запахи та можуть спричинювати алергічні реакції.

Нині Київ готується до відкриття майданчиків із продажу живих новорічних дерев. Таких локацій у столиці створили майже 200. Працюватимуть ярмарки з 15 до 31 грудня.

Кожне самовільно зрубане чи зламане дерево передбачає штраф, розмір якого залежить від діаметру стовбура. Якщо діаметр стовбура дерева до 10 см, штраф становить 545 грн, від 10 до 14 см – 960 грн, від 14 см – 2465 грн. Крім того, порушники будуть змушені сплатити адміністративні штрафи за кожне дерево (510 – 1020 грн).