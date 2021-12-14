Ялинку на Софійській площі засвітять 18 грудня – КМДА

Цього року вогні на головній ялинці в Києві засвітять напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня, повідомили у Київській міській державній адміністрації. Також цього тижня новорічні локації відкриють на Контрактовій площі і біля Арки дружби народів.

«Уже сьомий рік поспіль ми робимо новорічні свята в столиці у партнерстві із представниками бізнесу. Цей формат показав себе по-справжньому ефективним. Столична ялинка вже неодноразово входила до найкрасивіших новорічних локацій Європи, при тому що кошти, які виділяються зі столичного бюджету на святкування, зовсім невеликі, навіть у порівнянні з іншими містами України», – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За словами представниці організаторів святкування на Софійській площі Надії Тутенко, цьогорічна тема головної святкової локації буде присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос, різдвяне дійство буде відтворене по колу у вигляді вертепу.

Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть понад 20 тисяч іграшок – червоного і золотого кольорів, а над ялинкою сяятиме гірлянда у вигляді великого купола.

До ярмаркового містечка вестимуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної. Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташується ковзанка у вигляді тунелю. Також на площі буде розміщена тепла арт-зона для відпочинку. На площі відвідувачів зустрічатимуть святкові комети, які символізують різдвяні зірки. Навколо ялинки також розташуються дитячі атракціони та різноманітні фотозони, повідомили у КМДА.

«На Володимирському проїзді на відвідувачів свята чекатиме різдвяний ярмарок, що буде святково прикрашений ілюмінацією, та зона фудкорту, концепція якої дещо змінена, враховуючи карантинні обмеження. Їжа буде у стилі «стріт-фуд», тобто бутерброди та снеки, які зручно взяти і відійти, зберігаючи дистанцію», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, на Контрактовій площі відкриється велика різдвяна локація «Різдво на Подолі», оформлена у європейському стилі. Тут розташуються льодова ковзанка, велика снігова гірка, атракціони, резиденція святого Миколая.

«На гостей чекатимуть 10 000 кв. м святкового дійства, наповнених фудзонами, будиночками в стилі традиційних європейських ярмарків, у яких можна буде придбати різдвяні сувеніри крафтового виробництва. Ялинку та ярмарок прикрасять 20 тисяч ліхтарів. Унікальна прогулянкова ковзанка серед скверу біля оглядового колеса, довжиною понад 200 м та шириною 6 метрів, з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою – головна цікавинка цієї зими», – повідомили у КМДА.

З 19 грудня святкова новорічна локація відкриється і на панорамному майданчику біля Арки дружби народів. Там буде новорічна ялинка, лаунж-зона зі столиками з підігрівом і зігріваючими напоями. Локація буде працювати до 19 січня 2022 року, повідомляє міська влада.

Раніше ялинку на Софійській площі офіційно відкривали 19 грудня, в день святого Миколая.