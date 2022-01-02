У МЗС Росії заявили, що поїздку Лукашенка до Криму можна організувати «хоч зараз»

Російська влада може «хоч зараз» організувати поїздку Олександра Лукашенка до окупованого Криму, заявив в інтерв’ю російському державному агентству новин ТАСС заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко.

«Справді, президент Білорусі на засіданні Вищої держради союзної держави 4 листопада оголосив про своє бажання відвідати Крим. Можемо лише вітати цей намір, як і наступні заяви інших представників влади. (...) Кримська влада неодноразово заявляла про готовність прийняти його хоч зараз», – сказав він.

30 листопада Олександр Лукашенко заявив, що «Крим де-факто та де-юре став російським» після невизнаного ООН, ЄС, США, Україною та її союзниками «кримського референдуму». Лукашенко також зазначив, що має намір відвідати Крим і щодо цього є домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним.

При цьому Лукашенко уточнив, що раніше не визнавав анексований Крим російським через Будапештський меморандум.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував слова Лукашенка, заявивши: «якщо Білорусь справді визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам».

4 листопада Лукашенко говорив Володимиру Путіну, що хотів би відвідати Крим.

У серпні 2021 року Лукашенко заявляв, що визнає анексований Крим російським, «коли останній російський олігарх почне постачати продукцію на півострів».