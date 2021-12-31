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Голова білоруської громади Криму: на півострові «в найближчому майбутньому» чекають на делегацію з Білорусі

Роман Чегринець заявив, що делегація з Білорусі приїде до Криму в найближчий квартал чи півріччя

Офіційна делегація з Білорусі відвідає анексований Крим в «осяжному майбутньому», заявив голова проросійської білоруської громади Криму Роман Чегринець.

«Ми чекаємо в гості офіційну делегацію в найближчому майбутньому, тому тут буде дуже багато цікавих новин. Я впевнений, вони будуть найближчим часом, у найближчий квартал або півріччя», – зазначив він.

30 листопада Олександр Лукашенко заявив, що «Крим де-факто та де-юре став російським» після невизнаного ООН, ЄС, США, Україною та її союзниками «кримського референдуму». Лукашенко також зазначив, що має намір відвідати Крим і щодо цього є домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним.

При цьому Лукашенко уточнив, що раніше не визнавав анексований Крим російським через Будапештський меморандум.

Український міністр закордонних справ прокоментував слова Лукашенка, перебуваючи на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Ризі.

4 листопада Лукашенко говорив Володимиру Путіну, що хотів би відвідати Крим.

У серпні 2021 року Лукашенко заявляв, що визнає анексований Крим російським, «коли останній російський олігарх почне постачати продукцію на півострів».

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