Посол Білорусі в Україні заявив, що позиція Лукашенка щодо Криму залежить від «дій Києва»

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол заявив, що позиція Олександра Лукашенка щодо статусу анексованого Росією Криму залежить від відносин Лукашенка з українською владою. На висловлювання дипломата в ефірі українського телеканалу «Наш» звернула увагу білоруська служба Радіо Свобода.

«Від позиції України залежатиме позиція президента (західні країни та Україна не визнають перемогу Лукашенка на суперечливих виборах 2020 року – ред.) Республіки Білорусь. Ми бачимо, що за останні півтора року Україна повністю радикалізувалася щодо Республіки Білорусь, тому всі подальші дії президента… будуть кроками у відповідь на дії української влади», – сказав Сокол.

Він додав, що Білорусь «ніколи не ставила під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України, але ми повинні виходити з реальної політики».

«Олександр Григорович визнає чи не визнає, поїде він туди (до Криму) чи ні – залежить лише від дій української влади», – каже Сокол.

Українське Міністерство закордонних справ чи інші українські відомства наразі не відреагували на висловлювання дипломатичного представника білоруського режиму.

30 листопада Олександр Лукашенко заявив, що «Крим де-факто і де-юре став російським» після невизнаного ООН, Євросоюзом, США, Україною та їхніми союзниками так званого «референдуму» 2014 року. Лукашенко також заявив, що має намір відвідати Крим і має домовленість щодо цього з президентом Росії Володимиром Путіним.

При цьому Лукашенко уточнив, що раніше не визнавав анексований Крим «російським» через Будапештський меморандум.

У серпні 2021 року Лукашенко заявив, що визнає анексований Крим «російським», якщо «останній російський олігарх» почне постачати продукцію на півострів.