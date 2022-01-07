Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги. Протести охопили всю країну. Мітингарі цієї середи захопили будівлі місцевої адміністрації, резиденції президента й аеропорту в Алмати – найбільшому місті Казахстану. Президент країни для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ. Влада повідомила про загибель 18 силовиків та 26 протестувальників.



Під час обговорення питання щодо введення військ у Казахстан під парламентом Киргизстану зібралися десятки людей. Деякі тримали в руках плакати «Вимагаємо виходу з ОДКБ», «Киргизстан не буде підтримувати агресора Токаєва».



Ось що кажуть петербуржці та єреванці щодо рішення їхніх країн ввести свої війська у складі ОДКБ до Казахстану.