Силами ОДКБ в Казахстані командує генерал, який брав участь в анексії Криму

Силами ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) у Казахстані керуватиме командувач Повітряно-десантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков, повідомляють російські інформагенції з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони Росії Ігоря Конашенкова.

Росія відправила до Казахстану підрозділи 45-ї бригади спецпризначення, 98-ї дивізії та 31-ї окремої бригади, усі вони – зі структури Повітряно-десантних військ). У Міноборони заявили, що усі військовослужбовці мають бойовий досвід.

З біографії Сердюкова відомо, що він був учасником Першої та Другої чеченських війн, марш-кидка зведеного батальйону десантників на Приштину (нині столиця Косова) в 1999 році та військової операції Росії в Сирії. У 2014 році він брав участь в окупації та спробі анексії Криму, через це його внесли до списку санкцій України.

Командувач ВДВ нагороджений орденами «За заслуги перед Батьківщиною» III та IV ступеня з мечами, а також званням Героя Росії.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн-учасниць ОДКБ із проханням ввести війська для боротьби з «терористами». Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше прохання про миротворців ОДКБ не виконувало.

6 січня до країни прибули військові із Росії. Пізніше стало відомо, що до Казахстану в складі сил ОДКБ вилетіла білоруська миротворча рота зі 103-ї повітряно-десантної бригади сил спецоперацій. Депутати парламентів Киргизстану та Таджикистану дали згоду на відправку військ до Казахстану в структурі ОДКБ.