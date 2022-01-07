ОБСЄ висловило співчуття через загибель співробітника ТБ під час протестів в Казахстані

Представниця ОБСЄ зі свободи ЗМІ Тереза Рібейро висловила співчуття рідним і близьким співробітника телеканалу «Алмати ТВ» Муратхана Базарбаєва, який загинув під час протестів у найбільшому місті Казахстану.

Автомобіль знімальної групи телеканалу потрапив під обстріл у четвер ввечері біля резиденції президента в Алмати. Водій Базардаєв загинув, журналіст отримав кульові поранення. Його доправили до лікарні.

«Мені сумно чути про трагічну загибель минулої ночі Муратхана Базарбаєва, співробітника «Алмати ТВ» в Казахстані. Висловлюю глибокі співчуття родині та друзям», – написала Рібейро в твітері.

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Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року.

Протести переросли в сутички між протестувальниками і поліцією в більшості регіонів. В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

За останніми даними МВС Казахстану, затримано 3811 учасників антиурядових протестів, 26 мітингарів загинули. Окрім того, у сутичках загинули 18 силовиків, ще понад 740 зазнали поранень.