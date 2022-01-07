Протести в Казахстані: кількість затриманих перевищила 3800, загинули 26

Поліція в Казахстані затримала 3811 учасників антиурядових протестів, 26 мітингарів загинули, повідомляє агенція «Інтерфакс» з посиланням на МВС країни.

У сутичках загинули 18 силовиків, ще понад 740 зазнали поранень. Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що владі довелося мати справу як місцевими, так й іноземними «бандитами і терористами». Тому він віддав наказ армії й правоохоронцям стріляти на ураження по «злочинцям».

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Протести обернулися сутичками між мітингарями і протестувальниками в більшості регіонів. В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня на засіданні контртерористичного штабу заявив, що «конституційний порядок здебільшого відновлено у всіх регіонах країни».