Російські військові взяли під контроль аеропорт в Алмати – представник Міноборони РФ

Російські військовослужбовці разом з казахськими силовиками взяли під контроль аеропорт в Алмати, який раніше захопили протестувальники.

Про це повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони Ігоря Конашенкова. За словами Конашенкова, військові ОДКБ підтримують правопорядок в країні.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Протести обернулися сутичками між мітингарями і протестувальниками в більшості регіонів. В Алмати - найбільшому місті країни - противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня на засіданні контртерористичного штабу заявив, що «конституційний порядок здебільшого відновлено у всіх регіонах країни». Влада повідомила про загибель 18 силовиків та 26 протестувальників.