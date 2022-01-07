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МВС Казахстану повідомило про 26 убитих та 18 поранених під час «зачистки»

Частково спалена адміністративна будівля в Алмати, 6 січня 2022 року

Міністерство внутрішніх справ Казахстану 7 січня повідомило, що під час так званої «зачистки» в найбільшому місті країни Алмати було вбито 26 «озброєних злочинців» і ще 18 людей поранено, повідомляє державний телеканал «Хабар 24».

Крім того, силовики затримали близько трьох тисяч людей у всій країні. Як повідомляє МВС, усі будівлі адміністрацій у містах Казахстану «звільнені та взяті під посилену охорону».

Також унаслідок «протистояння з хуліганським натовпом» було поранено 216 військовослужбовців Нацгвардії в Алмати та Шимкенті, прозвітувала пресслужба військового формування.

Увечері 6 січня МВС повідомляло, що під час сутичок із протестувальниками в Казахстані загинули 18 силовиків.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зранку 7 січня на засіданні контртерористичного штабу заявив, що «конституційний порядок здебільшого відновлено у всіх регіонах країни».

За даними поліції, зачистка в Алмати триває, пише «Інформбюро». Видання повідомляє, що місцеві жителі розповідають про перестрілку на площі Республіки, яка тривала всю ніч із 6 на 7 січня. КазТАГ передає, що учасники сутичок забарикадувалися у п'ятиповерховій будівлі телеканалу «Мир».

Крім того, у всіх регіонах Казахстану запроваджено максимальний рівень терористичної небезпеки. Про це написав Tengrinews, інформацію підтвердили у Комітеті національної безпеки агентству «Казінформ». За таких умов силовики можуть проводити особистий огляд перехожих, безперешкодно проникати у будь-які приміщення, а також тимчасово обмежувати чи забороняти рух транспорту.

ЗМІ також повідомляють про відключення інтернету вранці у Казахстані 7 січня.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до глав держав Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з проханням посприяти у подоланні «терористичної загрози». Токаєв заявив, що події останніх днів у Казахстані є терористичною загрозою та підривом цілісності держави.

Згодом в організації, в якій вирішальним є вплив Росії, повідомили про згоду на введення військ. Перші російські підрозділи під егідою ОДКБ вже «розпочали виконання поставлених завдань» у Казахстані.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.

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