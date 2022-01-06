Казахстан: «антитерористична спецоперація» в Алмати і повідомлення про жертви

В Алмати, де напередодні був запроваджений надзвичайний стан через акції протесту, триває «антитерористична спецоперація». Військові і бронетехніка зайшли на головну площу міста. Низка ЗМІ, з посиланням на пресслужбу МВС Казахстану, повідомляють про загиблих серед сил правопорядку та учасників акцій.

Комендатура Алмати, яка оголосила, що перебрала на себе владу в найбільшому місті Казахстану після оголошення надзвичайного стану, офіційно повідомила про початок «антитерористичної спецоперації із забезпечення порядку». Комендатура стверджує, що учасники акцій, нібито, чинять «мародерські дії».

Вранці 6 січня, як передає Reuters, кілька бронетранспортерів і військові зайшли на головну площу Алмати, де перебували протестувальники. Розпочалася стрілянина. Пізніше надійшла інформація, що військові, нібито, зняли оточення та залишили площу Республіки перед будівлею міської адміністрації.

«На жаль, радикально налаштовані учасники заворушень завдали величезних збитків місту, чинили опір законним діям правоохоронних органів. Екстремісти роблять мародерські дії, завдаючи шкоди бізнесу. Більше того, ставлять під загрозу життю та здоров'ю мирних городян, перешкоджаючи роботі медичних співробітників та завдаючи шкоди поліклінікам та лікарням», – цитує заяву комендатури Алмати Казахська редакція Радіо Свобода (Радіо Азаттик).

Також у комендатурі заявляють про «високу організованість бандитів, яка свідчить про серйозну підготовку за кордоном», та наголосили, що «їх напад на Казахстан став актом агресії та спробою підриву цілісності держави». Такі самі формулювання використав президент Касим-Жомарт Токаєв, коли напередодні повідомляв, що звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

«Нам добре відомо, вони безчинствують нині в Алмати та інших містах. Захоплюють будинки інфраструктурні об'єкти і, найголовніше, захоплюють приміщення, де зберігається стрілецька зброя. Ведуть бої з курсантами училищ. Наразі триває бій під Алмати з повітряно-десантними підрозділами Міноборони», – стверджував президент Казахстану.

Жертви

Низка ЗМІ, з посиланням на пресслужбу МВС Казахстану, повідомляє, що під час протистоянь учасників акцій і сил правопорядку по всій країні:

, отримали поранення понад 300 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії Казахстану

за останніми даними, 12 співробітників силових структур загинули;

убито десятки учасників акцій.

Офіційний представник департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек заявила в четвер, що в місті вбито десятки учасників заворушень, особи яких зараз встановлюються, передає «Інтерфакс».

Що відбувається зараз в Алмати, важко зрозуміти, зазначає Радіо Азаттик.

Відомо, що якісь групи людей (немає даних про те, що це самі ті мітингувальники, які виходили на протести з 2 січня) тримають у страху все місто. Є відомості, що вони озброєні.

Під час спроб штурму адміністративних будівель в найбільшому місті Казахстану, колишній столиці Алмати «ліквідовані десятки нападників», повідомив зранку 6 січня офіційний представник поліції.

За повідомленнями з Алмати, на площі перед акіматом (мерією) відбувається інтенсивна стрілянина між військовими, які прибули для так званої «зачистки» території, та озброєними людьми.

Зв'язок, аеропорти, Радбез

Після початку акцій протесту, у найбільших містах Казахстану були почалися проблеми із зв'язком і інтернетом. В Алмати 5 січня зв'язок зникнув. У ніч на 6 січня у мегаполісі відновився телефонний зв'язок та інтернет.

Пресслужба міжнародного аеропорту Алмати повідомляла про припинення його роботи через захоплення об'єкта натовпом протестувальників 5 січня.

Близькосхідні авіакомпанії Flydubai, Air Arabia та Jazeera Airways скасували заплановані на 6 січня рейси до Алмати. Як випливає з розкладу на онлайн-табло аеропорту столиці країни – Нур-Султана, скасовано найближчі рейси до Алмаати, Стамбулу, Москви та Актобе.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у ніч проти 6 січня провів засідання Ради безпеки країни. Перед цим він заявив, що перебирає на себе керівництво Радбезом, хоча довічно на цю посаду був призначений колишній глава держави Нурсултан Назарбаєв. Яким чином і коли сама відбулася передача повноважень керівництва Радою безпеки – невідомо.

На засіданні Токаєв назвав учасників заворушень у країні «справжніми терористами».

Одночасно повідомляється про указ Токаєва, яким Карим Масімов, давній соратник Назарбаєва, звільнений з посади голови Комітету національної безпеки (КНБ) Казахстану. На цій посаді його змінив Єрмек Сагімбаєв, який працював начальником Служби державної охорони.

Відповідно до законодавства, надання згоди на призначення президентом країни голови КНБ та низки інших відомств належить до виняткового ведення Сенату, йдеться в публікації Радіо Азаттик.

Усі подробиці і хронологія подій у Казахстані у «Живому блозі» Радіо Свобода.