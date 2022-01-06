Боррель про російські війська та події в Казахстані: «ситуація дуже тривожна»

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав до стриманості сторони конфлікту в Казахстані. Про це він сказав 6 січня, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про розгортання в цій країні сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), зокрема, присутність російських військ.

«Ситуація, безперечно, дуже тривожна. Перш за все, ми маємо закликати до стриманості обидві сторони. І право демонстрантів має реалізовуватися ненасильницьким шляхом, оскільки уряд не обмежує контроль над демонстрантами. Здається, це не так, тому що загинуло кілька десятків людей, а також є постраждалі силовики. Отже, обидві сторони повинні поводитися стримано, щоб не допустити погіршення ситуації. А також ми очікуємо, що присутність військ – не знаю, скільки їх там точно, – не поставить під загрозу незалежність Казахстану. Але наявність цих військових потужностей є частиною угоди, наскільки мені відомо, між Казахстаном і Росією та іншими країнами, зокрема Білоруссю. Тож, оскільки це, по суті, імплементація угоди між суверенними країнами – нічого говорити. Але, безумовно, присутність іноземних військ однієї країни на території іншої – це те, на що нам слід дивитися з обережністю», – сказав очільник європейської дипломатії.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до глав держав Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з проханням посприяти у подоланні «терористичної загрози». Токаєв заявив, що події останніх днів у Казахстані є терористичною загрозою та підривом цілісності держави.

Згодом в організації, в якій вирішальним є вплив Росії, повідомили про згоду на введення військ. Перші російські підрозділи під егідою ОДКБ вже «розпочали виконання поставлених завдань» у Казахстані.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.